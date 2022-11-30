. 15 фотографий идеально выглядящей еды, на которую смело можно вешать надпись «Руками не трогать!»
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15 фотографий идеально выглядящей еды, на которую смело можно вешать надпись «Руками не трогать!»

15 фотографий идеально выглядящей еды, на которую смело можно вешать надпись «Руками не трогать!»

Говорят, что нет ничего идеального в этом мире. Но каждый раз жизнь преподносит нам такие сюрпризы, которые заставляют усомниться в правдивости этих слов. Например, одни повара-гении чего стоят. Их кулинарные шедевры хоть на выставку неси. Ведь иногда блюда получаются настолько идеальными, что съесть их будет считаться настоящим преступлением. Но мы же с вами — законопослушные граждане, поэтому нам остаётся только любоваться творениями талантливых кулинаров. Смотрим!

Пончик в очень залипательной глазури

Albertbailey

Наконец-таки у меня получилось приготовить яйца «Рамен»

NalaJax

По-другому их можно назвать просто маринованными яйцами, которые чаще всего готовят, чтобы добавить в суп рамен. Но кто-то предпочитает их есть и без первого блюда.

«Нашла эту сковородку в антикварном магазинчике и уже испекла печеньки в виде кукурузы»

RedSkeleton015

Шоколадно-фисташковые конфетки

Ctrl_Alt_3lite

Возможно, этому кондитеру всё-таки пригодились школьные знания с уроков геометрии, потому что форма конфеток получилась очень необычной.

«Моя бабушка помогла приготовить мне первую пахлаву в моей жизни»

Chartreuse_17

Для первого раза эта восточная сладость вышла даже слишком идеальной!

Кокосовые рыбки плавают в озере под названием Эспрессо

ober0n98

Идеальный мусс из черники

Unicornglitteryblood

«Надеюсь, что этот пирог с курицей будет таким же идеальным по вкусу, каким он получился и снаружи»

Flat_Accountant6869

Багет, от которого так и хочется отломить крохотный кусочек

holy-sprite

Домашний пирог с цуккини

Mocake75

Выглядит этот пирог как новая картина Винсента ван Гога.

«Я готовлю суши раз в неделю и вот одна из партий, которую я сделала в этот раз»

yellowjacquet

«Первый раз, когда я готовила говядину Веллингтон»

InkedInspector

Говядина Веллингтон — классическое праздничное блюдо английского стола. Оно состоит из говяжьей вырезки, запечённой с грибами в слоёном тесте.

Сковородочка цзяоцзы и господин за столом, уже готовый скорее отведать этот ужин

OwNathan

Цзяоцзы — это блюдо китайской, корейской и японской кухни, которое чем-то напоминает наши пельмени. Только чаще всего начинка их состоит не только из мяса, но и из овощей. Хотя она так же может меняться в зависимости от предпочтений того, кто будет их есть.

Яблочный пирожочек

input36

Эта плитка шоколада — просто космос!

leethomas93

Здесь вы можете найти странноватые продукты, которые что-то забыли на полках магазинов.

# Интересное
По материалам: twizz

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