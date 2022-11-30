. 15 фотографий идеально выглядящей еды, на которую смело можно вешать надпись «Руками не трогать!»

Говорят, что нет ничего идеального в этом мире. Но каждый раз жизнь преподносит нам такие сюрпризы, которые заставляют усомниться в правдивости этих слов. Например, одни повара-гении чего стоят. Их кулинарные шедевры хоть на выставку неси. Ведь иногда блюда получаются настолько идеальными, что съесть их будет считаться настоящим преступлением. Но мы же с вами — законопослушные граждане, поэтому нам остаётся только любоваться творениями талантливых кулинаров. Смотрим!

Пончик в очень залипательной глазури

Наконец-таки у меня получилось приготовить яйца «Рамен»

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По-другому их можно назвать просто маринованными яйцами, которые чаще всего готовят, чтобы добавить в суп рамен. Но кто-то предпочитает их есть и без первого блюда.

«Нашла эту сковородку в антикварном магазинчике и уже испекла печеньки в виде кукурузы»

Шоколадно-фисташковые конфетки

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Возможно, этому кондитеру всё-таки пригодились школьные знания с уроков геометрии, потому что форма конфеток получилась очень необычной.

«Моя бабушка помогла приготовить мне первую пахлаву в моей жизни»

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Для первого раза эта восточная сладость вышла даже слишком идеальной!

Кокосовые рыбки плавают в озере под названием Эспрессо

Идеальный мусс из черники

«Надеюсь, что этот пирог с курицей будет таким же идеальным по вкусу, каким он получился и снаружи»

Багет, от которого так и хочется отломить крохотный кусочек

Домашний пирог с цуккини

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Выглядит этот пирог как новая картина Винсента ван Гога.

«Я готовлю суши раз в неделю и вот одна из партий, которую я сделала в этот раз»

«Первый раз, когда я готовила говядину Веллингтон»

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Говядина Веллингтон — классическое праздничное блюдо английского стола. Оно состоит из говяжьей вырезки, запечённой с грибами в слоёном тесте.

Сковородочка цзяоцзы и господин за столом, уже готовый скорее отведать этот ужин

OwNathan

Цзяоцзы — это блюдо китайской, корейской и японской кухни, которое чем-то напоминает наши пельмени. Только чаще всего начинка их состоит не только из мяса, но и из овощей. Хотя она так же может меняться в зависимости от предпочтений того, кто будет их есть.

Яблочный пирожочек

Эта плитка шоколада — просто космос!

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Здесь вы можете найти странноватые продукты, которые что-то забыли на полках магазинов.