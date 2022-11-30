. 19 смешных комиксов о жизни Мамы Блу, которая, шутя, щёлкает свои семейные проблемы, как семечки

Семейная жизнь — увлекательное путешествие, полное противоречий и постоянных противостояний между родителями и детьми. И как же обойти эти препятствия, не нарушая отношений? Юмор комиксов о Маме Блу как раз построен на том, чтобы обыграть эти ситуации со смешной стороны и показать, что все возникшие конфликты можно решить дипломатичным путем. Мамы, папы, дочери и сыновья имеют возможность погрузиться в хорошо знакомый мир и понять, что всё более безобидно, чем кажется.

Комиксы о Маме Блу позволяют хорошенько посмеяться над неприятными сторонами друг друга, понять, как делать не стоит и отпустить обиды. В центре вашего внимание окажется непосредственно сама мама, которая регулярно ностальгирует по своей юности, типичный папа и их дочка-модница по имени Ханна.

Так бы и прибила

Цветочки — это святое

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Над созданием комиксов работает целая команда авторов. Однако поначалу проектом занималась только Наталья (автор идеи). Художница начала рисовать серию иллюстраций о девочке-подростке Ханне, которая очень любит свою маму, но не может сдержаться, чтобы не поспорить с ней по любому поводу.

Действительно, как же так?

Ау, отзовись!

Папа всегда поможет

Со всеми бывает

Повелительница порядка и повелитель хаоса

Кто из нас не заблуждался?

Всем же говорили эту прелестную фразу?

Так работает закон подлости

Любителям есть в кровати посвящается

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Серия комиксов о Маме Блу показывает нам обычную семью, которая ежедневно сталкивается с типичными конфликтами и ссорами. Цель проекта Натальи — помочь людям избежать излишней серьёзности во время ругани и сохранить в доме добрую, спокойную атмосферу. Ведь это замечательно, что можно просто посмотреть смешные иллюстрации и понять, насколько нелепо со стороны выглядит происходящее. Дуться друг на друга после этого уже не получится.

Как выбесить ребёнка за секунду

Когда ты успела вырасти?

У каждой свои приоритеты

О детской забывчивости

Вечные споры

Манек или когти Росомахи

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Сюжеты для комиксов художники берут из повседневной жизни. Мелкие неурядицы и бытовые проблемы одинаковы почти во всех семьях, поэтому сложностей с поиском сюжетов у творческой команды не возникает. Не удивительно, что работы находят большой отклик у читателей, ведь их суть знакома буквально каждому.

Как мамы это делают?

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Здесь вы можете посмотреть комиксы мамы-художницы, которая познала все прелести материнства и теперь хочет рассказать о них в смешном формате.