19 смешных комиксов о жизни Мамы Блу, которая, шутя, щёлкает свои семейные проблемы, как семечки
Семейная жизнь — увлекательное путешествие, полное противоречий и постоянных противостояний между родителями и детьми. И как же обойти эти препятствия, не нарушая отношений? Юмор комиксов о Маме Блу как раз построен на том, чтобы обыграть эти ситуации со смешной стороны и показать, что все возникшие конфликты можно решить дипломатичным путем. Мамы, папы, дочери и сыновья имеют возможность погрузиться в хорошо знакомый мир и понять, что всё более безобидно, чем кажется.
Комиксы о Маме Блу позволяют хорошенько посмеяться над неприятными сторонами друг друга, понять, как делать не стоит и отпустить обиды. В центре вашего внимание окажется непосредственно сама мама, которая регулярно ностальгирует по своей юности, типичный папа и их дочка-модница по имени Ханна.
Так бы и прибила
Цветочки — это святое
Над созданием комиксов работает целая команда авторов. Однако поначалу проектом занималась только Наталья (автор идеи). Художница начала рисовать серию иллюстраций о девочке-подростке Ханне, которая очень любит свою маму, но не может сдержаться, чтобы не поспорить с ней по любому поводу.
Действительно, как же так?
Ау, отзовись!
Папа всегда поможет
Со всеми бывает
Повелительница порядка и повелитель хаоса
Кто из нас не заблуждался?
Всем же говорили эту прелестную фразу?
Так работает закон подлости
Любителям есть в кровати посвящается
Серия комиксов о Маме Блу показывает нам обычную семью, которая ежедневно сталкивается с типичными конфликтами и ссорами. Цель проекта Натальи — помочь людям избежать излишней серьёзности во время ругани и сохранить в доме добрую, спокойную атмосферу. Ведь это замечательно, что можно просто посмотреть смешные иллюстрации и понять, насколько нелепо со стороны выглядит происходящее. Дуться друг на друга после этого уже не получится.
Как выбесить ребёнка за секунду
Когда ты успела вырасти?
У каждой свои приоритеты
О детской забывчивости
Вечные споры
Манек или когти Росомахи
Сюжеты для комиксов художники берут из повседневной жизни. Мелкие неурядицы и бытовые проблемы одинаковы почти во всех семьях, поэтому сложностей с поиском сюжетов у творческой команды не возникает. Не удивительно, что работы находят большой отклик у читателей, ведь их суть знакома буквально каждому.
Как мамы это делают?
Здесь вы можете посмотреть комиксы мамы-художницы, которая познала все прелести материнства и теперь хочет рассказать о них в смешном формате.