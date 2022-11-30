. 37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
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37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы

37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы37-летний певец Джейк Флинт скончался во сне через пару дней после свадьбы

Ушел из жизни американский кантри-певец Джейк Флинт. Об этом сообщает EOnline.

Флинт скончался через полтора дня после своей свадьбы. Уточняется, что 37-летний музыкант умер во сне. Причина его смерти неизвестна.

Смерть Флинта прокомментировала его супруга Бренда. «Мы должны были смотреть наши свадебные фотографии, но вместо этого я должна выбрать одежду, в которой похороню своего мужа», — написала она на своей странице в Facebook. «Людям не суждено понять такую ​​сильную боль. Мое сердце разбито, я хочу, чтобы он вернулся. Я так не могу. Он нужен мне здесь», — высказалась женщина.

В 2016 году Флинт выпустил свой дебютный альбом I'm Not Okay. Позднее вышли еще три его альбома — Live and Not OK at Cain's Ballroom (2018), Jake Flint (2020) и Live and Socially Distanced at Mercury Lounge (2021). Флинт известен как автор хитов Cowtown, Long Road Back Home и What"s Your Name. В 2018 году исполнитель был назван «Артистом года» на церемонии We Are Tulsa Music Awards.

Ранее стало известно о смерти 37-летней актрисы Театра Луны Наталии Стешенко.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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