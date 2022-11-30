. Алла Пугачева сожгла все мосты с Россией
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Алла Пугачева сожгла все мосты с Россией

Алла Пугачева сожгла все мосты с Россией
Певица Алла Пугачева закрывает свой последний бизнес на родине.   Артистка, похоже, решила сжечь все мосты в России. Стало известно, что юристы певицы начали процедуру ликвидации ее последней компании «АБП». В 2010 году под этой фирмой работало «Радио Алла». Генеральным директором значилась концертный директор Примадонны Елена Чупракова.
Кроме того, компания имела право на деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, передает РИА Новости. Алла Пугачева, напомним, уехала из России в начале этого года вслед за своим мужем Максимом Галкиным*, признанным на родине иноагентом. Пара осела в Израиле.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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