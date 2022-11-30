. Алла Пугачева сожгла все мосты с Россией

Певица Алла Пугачева закрывает свой последний бизнес на родине. Артистка, похоже, решила сжечь все мосты в России. Стало известно, что юристы певицы начали процедуру ликвидации ее последней компании «АБП». В 2010 году под этой фирмой работало «Радио Алла». Генеральным директором значилась концертный директор Примадонны Елена Чупракова.Кроме того, компания имела право на деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, передает РИА Новости. Алла Пугачева, напомним, уехала из России в начале этого года вслед за своим мужем Максимом Галкиным*, признанным на родине иноагентом. Пара осела в Израиле.