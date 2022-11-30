. Анастасия Волочкова похвасталась большой грудью
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Анастасия Волочкова похвасталась большой грудью

Анастасия Волочкова похвасталась большой грудью
Балерина Анастасия Волочкова предстала в нижнем белье. Бывшая прима Большого театра активно экспериментирует с образами. Анастасия сотрудничает с фотографом Еленой Галицыной, которая создает нестандартные аутфиты для артистки. В том числе, с провокационными деталями. Сегодня танцовщица показала кадры новой съемки. Бывшая избранница бизнесмена Игоря Вдовина надела черный костюм-двойку – жакет и брюки.  Звезда показала на себе более классический бюстгальтер с мерцающими элементами. В обоих случаях лифы дополнялись трусиками аналогичного дизайна. Они выглядывали из-под брюк Анастасии.
Она предложила поговорить о бюстгальтерах. Оказалось, что Волочкова примерила нижнее белье, которое выпускает бренд Анны Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» создала коллекцию для женщин с формами. Белье не только выполняет эстетическую функцию, но и правильно поддерживает пышный бюст, распределяет нагрузку.  «Теперь нас с Анечкой объединяет не только дружба, но и манящее сексуальное бельишко. Вам каких оттенков больше нравится оно? На первом фото или на втором? Самое красивое, конечно, на Ане (на третьем). Но в случае с Аней, дело не в белье, а в красоте Аниных форм, ее души, голоса и позитива», — отметила Анастасия. 
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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