. Андрей Малахов показал своих счастливых крестников
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Андрей Малахов показал своих счастливых крестников

Андрей Малахов показал своих счастливых крестников

Андрей Малахов посетил ГУМ-каток и выложил небольшое видео в своем телеграме, где на камеру позирует с крестниками. Фанаты тут же закидали его хвалебными комментариями.


Как известно, Малахов женат на Наталье Шкулевой и у них есть сын Саша. Однако, они не часто показывают его на публике, предпочитая скрывать сына от вездесущих папарацци.  

Но со своими крестниками Андрей всегда готов провести время и снятся на камеру. Малахов является крестным отцом пятерых детей. З двумя из них, Мартином и Аллой-Викторией, известный шоумен и проводил время на ГУМ-катке. К слову, это сын и дочь Филиппа Киркорова.

В какой-то момент они решили заснять свое настроение на камеру и поделиться со своими читателями. В своем телеграм канале Малахов выложил видео, где пытается поднять своих крестных на руки, и у него это даже получилось. Посмотрите на скриншоты - они действительно счастливы:


и еще:


Ранее фанаты переживали, что их любимый телеведущий заболел. Так как он появился перед камерой в “болезненном” видео - он был слегка располневшим и опухшим. Но как видим, Андрей прекрасно себя чувствует и даже может поднять двух детей одновременно=).

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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