. Авторы SYNCED объявили, что выпустят игру на консолях, после релиза на PC

Вадим Карасев





Издатель Level Infinite и разработчики из студии NExT Studios анонсировали скорый старт бета-тестирования шутера SYNCED на PC. Тестирование будет открытым — оно начнется уже 9 декабря, а завершится 15 января. Больше месяца разработчики SYNCED намерены отслеживать реакцию игроков на проект и вносить в него изменения вместе с игроками.

Вместе с анонсом бета-теста SYNCED, разработчики объявили, что планируют выпустить проект на консолях. Конкретный список консолей не называется, но сказано, что сначала игра выйдет на PC, а только потом доберется до приставок.

SYNCED — это многопользовательский лутер-шутер, события которого разворачиваются в техно-апокалиптическом будущем. Игрокам предстоит взять на себя роль Бегуна, который вступает в войну со смертоносными техно-существами, называемыми Наносами, внутри закрытой зоны отчуждения, известной как Меридиан.

Watch this video on YouTube