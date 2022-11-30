. Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей

Вадим Карасев

Байден заявил, что бензин в США подешевел до уровня февральских ценСюжетСпециальная военная операция на Украине

Президент США Джо Байден сообщил, что цены на бензин в Америке вернулись на тот уровень, на котором они находились до начала начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер уточнил, что стоимость снизилась на 1,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) с летнего максимума. Также Байден отметил, что этот результат соответствует одному из его ключевых обязательств и значительно облегчит жизнь американских семей. Глава государства пообещал продолжать работу в этом направлении.

В начале ноября Джо Байден сообщал, что цена топлива на заправках на тот момент составляла 3,19 доллара за галлон. Однако его слова опровергли данные Американской автомобильной ассоциации: средняя цена на заправках находилась на уровне 3,8 доллара за галлон, что оказалось на 19 процентов выше цифры, указанной президентом.