. Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)

Вадим Карасев

Все отлично знают такие блюда, как: карпаччо, бефстроганов, салат "цезарь" и тортик шарлотка. Но далеко не все в курсе, что все эти вкусности названы в честь реально существовавших людей. Поэтому мы приглашаем всех в наш познавательный историческо-кулинарный экскурс. Всем приятно просмотра. Надеемся, что вы уже пообедали.Франц Захер — Торт «Захер»Торт унаследовал имя своего создателя — Франца Захера. Существует легенда, что рецепт безупречного шоколадного торта кондитер придумал, когда ему было всего 16 лет. Однажды принц Венцель фон Меттерних поручил юному Захеру подать к столу какой-нибудь необычный торт. Франц использовал все свои умения и фантазию, чтобы создать новый рецепт. Эксперимент получился настолько удачным, что десерт стал популярен во многим странах мира и остаётся таковым по сей день.Люсьен Оливье — Салат «Оливье»Салат оливье бы придуман в 1860 году основателем московского ресторана «Эрмитаж» — французским поваром русского происхождения Люсьеном Оливье. Истинный рецепт салата по-прежнему остаётся тайной, несмотря на то, что основные ингредиенты были известны. Это стало поводом для появления множества легенд, связанных с самим блюдом и его создателем.Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая — Пирог «Шарлотка»Королеве Шарлотте принадлежит рецепт сладкого десерта из яблок, запечённых в тесте. Десерт получил популярность во многих странах мира.Витторе Карпаччо — Мясное блюдо «Карпаччо»Впервые карпаччо было приготовлено в середине прошлого столетия. Это блюдо, состоящее из тонких ломтиков говядины, томатов и пармезана. Итальянский ресторатор назвал его в честь знаменитого художника Эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого преобладали преимущественно красные оттенки.Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич — Закуска «Сэндвич»Монтегю очень любил поесть и бридж. Больше всего на свете он обожал хлеб с ростбифом. Однажды во время очередной игры, он приказал повару положить мясо между двумя ломтиками хлеба. По мнению графа, такой подход позволил бы не пачкать руки и соответственно карты. Считается, что произошло это приблизительно в 1762 году.Балерина Анна Павлова — Десерт «Павлова»Яркий и нежный десерт получил своё имя в честь легендарной балерины Анны Павловой. Его придумал шеф-повар Альберт Сакс. Однажды он увидел выступление балерины и так сильно впечатлился, что решил в каком-то смысле увековечить её красоту при помощи кулинарии.Маргарита Савойская — Пицца «Маргарита»Существует легенда, согласно которой Маргарита Савойская, находясь в своей летней резиденции неподалёку от Неаполя, пожелала попробовать настоящей неаполитанской пиццы (в те времена это считалось блюдом бедняков). Владелец пиццерии Рафаэло Еспозито преподнёс королеве две традиционные пиццы и одну авторскую. Именно авторский вариант пришёлся Маргарите больше всего по душе. Пицца была выполнена в цветах национального флага Италии. В её состав входили красные томаты, моцарелла и базилик. Впоследствии Еспозито назвал свою пиццу — «Маргарита», в честь королевы.Поэт Фридрих Шиллер — Десерт «Локоны Шиллера»Кто бы мог подумать, что всем знакомые трубочки из слоённого теста с кремом названы в честь поэта Фридриха Шиллера. Творец был известен не только своими поэмами, но и безупречными крупными локонами. Они так вдохновили немецких кулинаров, что те не смогли удержаться, чтобы не придумать блюдо, которое было бы на них похоже.Граф Александр Григорьевич Строганов — Блюдо «Бефстроганов»Блюдо названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова. Его придумал один из поваров графа, который удачно объединил французскую и русскую кухни, в результате чего на свет родился один из вкуснейших кулинарных шедевров.Ресторатор Цезарь Кардини — Салат «Цезарь»Некоторые ошибочно полагают, что популярный салат из зелени и гренок назван в честь древнеримского правителя Юлия Цезаря. На самом деле блюдо унаследовало имя своего создателя — мексиканского ресторатора Цезаря Кардини. Он придумал его в Тихуане в 1924 году.Пал III Антал Эстерхази, князь Галантский — Торт «Эстерхази»Мир обязан появлению этого десерта кондитерам из Будапешта, которые таким образом выразили своё уважение принцу Палу III Антону Эстерхази де Галанту — венгерскому князю и дипломату.Граф Гурьев Дмитрий Александрович — Каша «Гурьевская»Существует две основные версии происхождения Гурьевской каши. Согласно первой, её придумал крепостной повар Захар Кузьмин, которого впоследствии выкупил граф и сделал штатным поваром собственного двора. Согласно второй, рецепт восхитительной каши Гурьев придумал самостоятельно в честь победы над Наполеоном.Австралийская певица Нелли Мелба — Десерт «Персик Мельба»Французский кулинар Огюст Эскофье изобрёл удивительный десерт, состоящий из персика, мороженого и малинового пюре в честь знаменитой оперной дивы Нелли Мельбы. Кулинарный шедевр считается одним из самых популярных в мире.