. Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)

Франц Захер — Торт «Захер»Все отлично знают такие блюда, как: карпаччо, бефстроганов, салат "цезарь" и тортик шарлотка. Но далеко не все в курсе, что все эти вкусности названы в честь реально существовавших людей. Поэтому мы приглашаем всех в наш познавательный историческо-кулинарный экскурс. Всем приятно просмотра. Надеемся, что вы уже пообедали.

Франц Захер — Торт «Захер»


Торт унаследовал имя своего создателя — Франца Захера. Существует легенда, что рецепт безупречного шоколадного торта кондитер придумал, когда ему было всего 16 лет. Однажды принц Венцель фон Меттерних поручил юному Захеру подать к столу какой-нибудь необычный торт. Франц использовал все свои умения и фантазию, чтобы создать новый рецепт. Эксперимент получился настолько удачным, что десерт стал популярен во многим странах мира и остаётся таковым по сей день.

Люсьен Оливье — Салат «Оливье»

Люсьен Оливье — Салат «Оливье»
Салат оливье бы придуман в 1860 году основателем московского ресторана «Эрмитаж» — французским поваром русского происхождения Люсьеном Оливье. Истинный рецепт салата по-прежнему остаётся тайной, несмотря на то, что основные ингредиенты были известны. Это стало поводом для появления множества легенд, связанных с самим блюдом и его создателем.

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая — Пирог «Шарлотка»

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая — Пирог «Шарлотка»
Королеве Шарлотте принадлежит рецепт сладкого десерта из яблок, запечённых в тесте. Десерт получил популярность во многих странах мира.

Витторе Карпаччо — Мясное блюдо «Карпаччо»

Витторе Карпаччо — Мясное блюдо «Карпаччо»
Впервые карпаччо было приготовлено в середине прошлого столетия. Это блюдо, состоящее из тонких ломтиков говядины, томатов и пармезана. Итальянский ресторатор назвал его в честь знаменитого художника Эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого преобладали преимущественно красные оттенки.

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич — Закуска «Сэндвич»

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич — Закуска «Сэндвич»
Монтегю очень любил поесть и бридж. Больше всего на свете он обожал хлеб с ростбифом. Однажды во время очередной игры, он приказал повару положить мясо между двумя ломтиками хлеба. По мнению графа, такой подход позволил бы не пачкать руки и соответственно карты. Считается, что произошло это приблизительно в 1762 году.

Балерина Анна Павлова — Десерт «Павлова»

Балерина Анна Павлова — Десерт «Павлова»
Яркий и нежный десерт получил своё имя в честь легендарной балерины Анны Павловой. Его придумал шеф-повар Альберт Сакс. Однажды он увидел выступление балерины и так сильно впечатлился, что решил в каком-то смысле увековечить её красоту при помощи кулинарии.

Маргарита Савойская — Пицца «Маргарита»

Маргарита Савойская — Пицца «Маргарита»
Существует легенда, согласно которой Маргарита Савойская, находясь в своей летней резиденции неподалёку от Неаполя, пожелала попробовать настоящей неаполитанской пиццы (в те времена это считалось блюдом бедняков). Владелец пиццерии Рафаэло Еспозито преподнёс королеве две традиционные пиццы и одну авторскую. Именно авторский вариант пришёлся Маргарите больше всего по душе. Пицца была выполнена в цветах национального флага Италии. В её состав входили красные томаты, моцарелла и базилик. Впоследствии Еспозито назвал свою пиццу — «Маргарита», в честь королевы.

Поэт Фридрих Шиллер — Десерт «Локоны Шиллера»

Поэт Фридрих Шиллер — Десерт «Локоны Шиллера»
Кто бы мог подумать, что всем знакомые трубочки из слоённого теста с кремом названы в честь поэта Фридриха Шиллера. Творец был известен не только своими поэмами, но и безупречными крупными локонами. Они так вдохновили немецких кулинаров, что те не смогли удержаться, чтобы не придумать блюдо, которое было бы на них похоже.

Граф Александр Григорьевич Строганов — Блюдо «Бефстроганов»

Граф Александр Григорьевич Строганов — Блюдо «Бефстроганов»
Блюдо названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова. Его придумал один из поваров графа, который удачно объединил французскую и русскую кухни, в результате чего на свет родился один из вкуснейших кулинарных шедевров.

Ресторатор Цезарь Кардини — Салат «Цезарь»

Ресторатор Цезарь Кардини — Салат «Цезарь»
Некоторые ошибочно полагают, что популярный салат из зелени и гренок назван в честь древнеримского правителя Юлия Цезаря. На самом деле блюдо унаследовало имя своего создателя — мексиканского ресторатора Цезаря Кардини. Он придумал его в Тихуане в 1924 году.

Пал III Антал Эстерхази, князь Галантский — Торт «Эстерхази»

Пал III Антал Эстерхази, князь Галантский — Торт «Эстерхази»
Мир обязан появлению этого десерта кондитерам из Будапешта, которые таким образом выразили своё уважение принцу Палу III Антону Эстерхази де Галанту — венгерскому князю и дипломату.

Граф Гурьев Дмитрий Александрович — Каша «Гурьевская»

Граф Гурьев Дмитрий Александрович — Каша «Гурьевская»
Существует две основные версии происхождения Гурьевской каши. Согласно первой, её придумал крепостной повар Захар Кузьмин, которого впоследствии выкупил граф и сделал штатным поваром собственного двора. Согласно второй, рецепт восхитительной каши Гурьев придумал самостоятельно в честь победы над Наполеоном.

Австралийская певица Нелли Мелба — Десерт «Персик Мельба»

Австралийская певица Нелли Мелба — Десерт «Персик Мельба»
Французский кулинар Огюст Эскофье изобрёл удивительный десерт, состоящий из персика, мороженого и малинового пюре в честь знаменитой оперной дивы Нелли Мельбы. Кулинарный шедевр считается одним из самых популярных в мире.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)
Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)
Сообщение о недопуске непривитых детей на елки оказалось недостоверным
Сообщение о недопуске непривитых детей на елки оказалось недостоверным
Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя актриса находится на 6-ом месяце беременности
Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя
На статуях Флорентийского собора обнаружены следы оригинальной полихромной окраски
На статуях Флорентийского собора обнаружены следы оригинальной
Стало известно о пострадавших в результата пожара на российской ТЭЦ
Стало известно о пострадавших в результата пожара на российской ТЭЦ
Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков
Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков
В Германии выступили против поставок оружия Украине
В Германии выступили против поставок оружия Украине
Отсутствие естественного магнитного поля вызывает аномалии развития эмбрионов рыб
Отсутствие естественного магнитного поля вызывает аномалии развития
"Баян дня": посмотри, как выглядит удача
"Баян дня": посмотри, как выглядит удача
Названы главные проблемы в книжной отрасли
Названы главные проблемы в книжной отрасли
Народные приметы и милые поздравления в последний день осени 30 ноября 2022 года
Народные приметы и милые поздравления в последний день осени 30
Мобилизованный военный снял на видео, в каких условиях живут на передовой
Мобилизованный военный снял на видео, в каких условиях живут на

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ
США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ
МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за санкций
МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы

Еще по теме

13 небезызвестных блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей
Эксперт рассказал о первоначальном рецепте оливье
Все буде смачно - Что приготовить на Новый год - 2 часть, рецепты (24.12.2017) СТБ
Теория заговора - Праздничный стол (24.12.2017)