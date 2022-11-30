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Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"

Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"

Недавно стало известно, что Александр Пономаренко, которого российский телезритель знает по его выступлениям с братом в программе "Кривое зеркало", вынужден приостановить работу из-за борьбы с раком. В программе Андрея Малахова на "России 1" показали, как в настоящее время приходится жить артисту.

Александр Пономаренко узнал о своем страшном диагнозе в конце лета прошлого года, когда ему стало плохо после очередного концерта.


В больнице врачи сделали экстренную операцию артисту из-за язвы, а затем огорошили новостью о раке желудка, когда пришли результаты анализов.

Свой диагноз Александр поначалу сообщил лишь супруге, а знаменитый брат Валерий узнал о болезни родственника лишь спустя несколько месяцев после начала его лечения.

По словам Валерия, его брат пережил 10 курсов химиотерапии. Из-за того, что лечение не помогало, врачи усилили дозу - в итоге дали о себе знать побочные эффекты. У артиста стали отниматься ноги и вылезать язвы на руках.

В настоящее время Александр Пономаренко лечится в Ростове-на-Дону со всеми удобствами для онкобольных. Вместе с ним находится его супруга Анна, с которой артист знаком уже 30 лет.

В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть с рук жены, мне очень нравится.

Сильно ослабевшего Александра Пономаренко приходится одевать теперь его жене. Сам артист не собирается сдаваться и умирать, ведь у него уже трое внуков от любимой дочери.

При этом Александр мечтает вновь выйти на сцену вместе со своим братом Валерием Пономаренко.

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По материалам: uposters.ru

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Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала"
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