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Цены на газ в Европе резко выросли

Цены на газ в Европе резко вырослиСтоимость газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября

В ходе торгов 30 ноября цена газовых фьючерсов на голландском хабе TTF поднималась более чем на 3,7 процента к закрытию предыдущей сессии, достигнув в верхней точке 1550 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость топлива превысила отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября. На момент написания материала газ подорожал до 1554 долларов за тысячу кубометров. Цены начали подниматься во второй половине ноября, после начала отопительного сезона в Европе. При этом стоимость газа пока еще далека от рекордной отметки в 3801 доллара за тысячу кубометров, достигнутой в августе.

Причиной роста цен стало резкое сокращение производства электроэнергии европейскими ветряными электростанциями. По данным ассоциации WindEurope, выработка энергии упала ниже 8 процентов от энергетического баланса по Евросоюзу. В связи с этим увеличился отбор газа из хранилищ, в настоящее время уровень их заполненности составляет около 93 процентов, что по-прежнему значительно превышает средний показатель на ту же дату за последние пять лет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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