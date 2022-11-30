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Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло

Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возрослоМинздрав: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до шести. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

«На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью еще три мужчины. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались», — сообщили в министерстве.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей стало известно 30 ноября. В результате один человек погиб — врачи не смогли его спасти.

Причиной возгорания назвали ремонтные работы на кровле одного из цехов. К тушению пожара на ТЭЦ-9 привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники. Очевидцы считают, что пожар начался из-за взрыва газовой турбины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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