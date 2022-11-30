. ЧП: Мальчик насмерть замерз около школы в Пермском крае
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ЧП: Мальчик насмерть замерз около школы в Пермском крае

ЧП: Мальчик насмерть замерз около школы в Пермском крае
Малыш погиб при загадочных обстоятельствах.   Жуткий инцидент произошел в Пермском крае. Пятиклассник ушел в школу, но домой не вернулся. Мальчик после уроков забежал к бабушке, после чего пропал… Как оказалось, ребенок взял у родственницы полуторалитровую бутылку самогона. А через много часов тело школьника без признаков жизни обнаружили возле учебного заведения. Мать мальчика не забила тревогу о его исчезновении и даже не подозревала, что с ним могло что-то произойти. Теперь следствию предстоит узнать, употреблял ли пятиклассник спиртное. По предварительным данным, ребенок скончался из-за переохлаждения, сообщает «Shot».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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