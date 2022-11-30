. День 30 ноября в истории

День памяти всех жертв применения химического оружия.

Па­мятная дата ООН была установлена в ноябре 2005 года по инициативе участников Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Первоначально День памяти всех жертв применения химического оружия отмечался 29 апреля, в день вступления Конвенции в силу. В декабре 2015 года было принято решение перенести его на 30 ноября (в этот день в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН приняла этот документ).

Впервые в мировой истории химическое оружие было применено в ходе Первой мировой войны в апреле 1915 года. В районе бельгийского города Ипр по приказу германского генерала Фалькенхайна на позиции британских войск было выпущено 180 тонн хлора. От газовой атаки пострадали 15 тысяч солдат, из которых свыше 3 тысяч — умерли. По различным оценкам, всего от отравляющих веществ в Первой мировой войне погибли около 100 тысяч человек и миллион получили отравления.

Несмотря на тяжёлые уроки войны и ряд запретительных международных правовых актов, от производства химического оружия не отказались. В частности, отравляющие вещества в боевых действиях применяли Италия, Япония и США.

Всемирный день домашних животных.

Идея проведения такого праздника была озвучена ещё в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции (Италия). С тех пор он проводится ежегодно под девизом: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Слова Маленького принца из повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери как нельзя лучше подходят к этому дню.

В нашей стране Всемирный день домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

Международный день защиты информации.

Идея праздника, который отмечается с 1988 года, принадлежит американской Ассоциации вычислительной техники. Он учреждён для привлечения внимания общественности к вопросам кибербезопасности.

29 лет назад (1993) году указом Президента РФ двуглавый орел был утвержден в качестве герба России.

Впервые двуглавый орел как символ Русского государства появился в конце XV века на печати Ивана III. При царе Иване IV Грозном на груди орла стали помещать изображение символа московских князей — Георгия Победоносца. В годы правления царя Михаила Федоровича над главами орла появились три короны. С XVII века орёл в лапах держал скипетр и державу — регалии императорской власти. Изображение герба неоднократно менялось — каждый из монархов вносил какие-либо изменения в государственный символ.

В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» царские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены.

Двуглавый орёл вернулся на герб России в 1993 году. Процесс законодательного оформления российской символики был завершен в 2000 году. Согласно Федеральному конституционному закону от 25 декабря 2000 года «О Государственном гербе Российской Федерации», он представляет собой: «…четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём змея».

83 года назад (1939) началась Советско-финская («Зимняя») война.

Началу вооруженного конфликта предшествовали переговоры между СССР и Финляндией, на которых обсуждался вопрос о предоставлении в аренду части полуострова Ханко и некоторых островов в Финском заливе в обмен на большую по площади территорию советской Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. Финская сторона все предложения СССР отвергла.

Формальным поводом начала войны послужил так называемый Майнильский инцидент. 29 ноября 1939 года послу Финляндии в СССР Аарно Юрьё-Коскинену была вручена нота о разрыве дипломатических отношений между двумя странами, а 30 ноября войска Ленинградского фронта перешли границу с Финляндией.

Первоначально советским командованием эта война планировалась как короткая операция, которая должна была продлиться около трёх недель. Однако прорвать основной рубеж обороны Финляндии - «линию Маннергейма» — удалось лишь в феврале 1940 года.

12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, согласно которому в состав СССР включался весь Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, финская часть полуостровов Рыбачий и Средний. В свою очередь СССР вывел войска из области Петсамо, а в Заполярье была восстановлена довоенная линия границы.

Хотя Советско-финская война была непродолжительной по времени (105 дней), но очень кровопролитной: советские войска потеряли свыше 390 тысяч человек из миллиона принимавших участие в боевых действиях, финская — 100 тысяч человек из почти 600 тысяч призванных. 13 марта 1940 года боевые действия прекратились.

228 лет назад (1794) Александру Васильевичу Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршал.

Высший военный чин полководцу был присвоен после подавления антирусского восстания поляков и вступления русских войск в капитулировавшую Варшаву.

На донесение Суворова: «Ура! Варшава наша!», императрица Екатерина II ответила: «Ура! Фельдмаршал Суворов!».

В дополнение к званию полководцу были дарованы усыпанный бриллиантами жезл, бриллиантовую петлицу на шляпу и 7 тысяч крестьян.

30 лет назад (1992) Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении разработки, производства, нако­пления и применения химического оружия и о его уничто­жении.

Документ направлен на решение двух масштабных задач. Первая — ликвидация целого класса оружия массового уничтожения, а вторая — запрещение производства и применения химоружия. Для контроля за его осуществлением была создана Организация по запрещению химического оружия.

В январе 1993 года Конвенция была открыта для подписания, а 29 апреля 1997 года — вступила в силу.

На сегодняшний день документ подписали порядка 190 стран мира. Россия ратифицировала Конвенцию в декабре 1997 года.

150 лет назад (1872) на стадионе «Гамильтон Кресент» в Глазго состоялся первый в истории официальный между­народный футбольный матч.

Игра, за которой наблюдали 4000 зрителей, проводилась между национальными сборными Шотландии и Англии. Матч завершился вничью — 0:0.

413 лет назад (1609) Галилео Галилей составил первую карту Луны.

Первые «карты» спутника Земли люди «составляли» ещё задолго до нашей эры. Ученые обнаружили в неолитическом кургане Наут в Ирландии вырезанное в камне изображение лунной поверхности, созданное около 7 тысяч лет назад.

Изображения ключевых элементов географии видимой стороны Луны встречаются в рисунках и набросках Леонардо Да Винчи, сделанных в начале XVI века.

В 1609 году итальянский физик, механик и астроном Галилео Галилей с помощью изобретенного им телескопа обнаружил на Луне темные пятна, названные ученым морями, горами и горными цепями. 30 ноября он представил первую в мире карту спутника Земли. Поскольку художником Галилей был плохим, разобраться в ней трудно.