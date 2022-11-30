. Дмитрий Нагиев: "Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались"

Вадим Карасев

55-летний Дмитрий Нагиев принял решение взять творческую паузу - в частности, юбилейный, десятый сезон шоу "Голос.Дети" пройдет без него. Популярный телеведущий откровенно порассуждал о смене сферы занятий.

Дмитрий Нагиев принял участие накануне в шоу на YouTube-канале "Skillbox Лекторий", высказавшись о жизни современных людей.



Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще.

При этом артист явно в шутку заявил об открытии барбершопа, говоря о своих талантах. "Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались", - отметил телеведущий.

В то же время Дмитрий Нагиев в интервью удивился зарплатам молодых IT-специалистов. "300 тысяч рублей зарабатываешь? Да это вся моя зарплата за все годы службы на Первом канале", - пошутил он.

Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит работать

На презентации кинокартины "На ощупь" Дмитрий Нагиев откровенно высказался о своем отношении к съемочным будням.

В фильме мне было физически достаточно сложно, во-первых, потому, что я — пожилой человек, а во-вторых потому что оно просто сука сложное. Вот это вот ныряние… вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи. И на гастролях я тоже люблю вот это: солнце, море, а когда спектакль, мне прямо как обухом по голове. Сразу плавки надо переодевать. Меня это доконает

Стоит отметить, в вышеупомянутой ленте Дмитрий Нагиев исполнил главную роль, сыграв мужчину, который потерял зрение и вынужден выживать в совершенно диком лесу.

Нагиев рассказал о поедании печенья во время секса

В интервью "Пятому каналу" артист признался, что он в буквальном смысле мечтает о сладком во сне, ограничивая себя в еде в реальной жизни.

Я вчера поел в два часа дня. И ночью мне снился секс, во время которого я ем печенье. Понимаете, как можно себя довести? Больше кайф был от печенья. Настолько, видимо, сахар упал у меня, что я встал и этот сахар в ночи искал, компотику там попил. Тяжелая история, я расположен к полноте