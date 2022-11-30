Дмитрий Нагиев: "Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались"
55-летний Дмитрий Нагиев принял решение взять творческую паузу - в частности, юбилейный, десятый сезон шоу "Голос.Дети" пройдет без него. Популярный телеведущий откровенно порассуждал о смене сферы занятий.
Дмитрий Нагиев принял участие накануне в шоу на YouTube-канале "Skillbox Лекторий", высказавшись о жизни современных людей.
При этом артист явно в шутку заявил об открытии барбершопа, говоря о своих талантах. "Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались", - отметил телеведущий.
В то же время Дмитрий Нагиев в интервью удивился зарплатам молодых IT-специалистов. "300 тысяч рублей зарабатываешь? Да это вся моя зарплата за все годы службы на Первом канале", - пошутил он.
Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит работать
На презентации кинокартины "На ощупь" Дмитрий Нагиев откровенно высказался о своем отношении к съемочным будням.
Стоит отметить, в вышеупомянутой ленте Дмитрий Нагиев исполнил главную роль, сыграв мужчину, который потерял зрение и вынужден выживать в совершенно диком лесу.
Нагиев рассказал о поедании печенья во время секса
В интервью "Пятому каналу" артист признался, что он в буквальном смысле мечтает о сладком во сне, ограничивая себя в еде в реальной жизни.