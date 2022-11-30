. Доходы Аллы Пугачевой упали в двадцать три раза
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Доходы Аллы Пугачевой упали в двадцать три раза

Доходы Аллы Пугачевой упали в двадцать три раза
Певица Алла Пугачева все больше теряет денег. На прошлой неделе артистка подала заявление на ликвидацию последней принадлежащей ей компании в России — «АБП». С ее помощью певица вела деятельность «Радио Алла» в 2010 году и организовывала свои концерты. Стоит отметить, что и в других бизнес-проектах Аллы Борисовны в последние годы ситуация была далеко не радужной. Артистка приобретала 20-процентную долю в компании беспошлинной торговли «Дюфримол.Ру», но в итоге ей не удалось запустить проект.
В 2018 году Пугачева из-за нерентабельности закрыла мастерскую эстрадного искусства «Рецитал», которой очень гордилась.  На фоне всего этого с 2019 по 2021 годы доходы звезды упали в 23 раза (до трех миллионов рублей). По информации «Октагона», сейчас у Пугачевой в России осталось только ИП.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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