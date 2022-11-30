. Елена Малышева едва не угодила в больницу после светской вечеринки
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Елена Малышева едва не угодила в больницу после светской вечеринки

Елена Малышева едва не угодила в больницу после светской вечеринки
Ведущая Елена Малышева могла оказаться в больнице. Телеведущая оделась слишком легко для проводимого на катке мероприятия. Елену Малышеву пригласили на светское мероприятие, которое могло бы окончиться для ведущей весьма печально.
Дело в том, что вечеринка проводилась на катке, температура воздуха уже опустилась до -6 градусов, но Елена Васильевна пришла совсем легко одетой: в демисезонном пальто, ажурных перчатках и туфельках. К счастью, организаторы быстро сориентировались и «утеплили» теледоктора. «Вот, дали теплый плед», — с улыбкой призналась Малышева. Ведущую снабдили также и валенками. А шею закутали теплым шарфом с символикой «Динамо», сообщает издание «МК».
# Шоу-бизнес Малышева Елена
По материалам: z-aya

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