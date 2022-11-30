. Елена Степаненко помолодела после удачной пластики
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Елена Степаненко помолодела после удачной пластики

Елена Степаненко помолодела после удачной пластики
69-летняя юмористка Елена Степаненко выглядит намного моложе своих лет на свежем фото. Отсудившая у Евгения Петросяна миллионы рублей Елена Степаненко могла бы еще летом уйти на пенсию и больше никогда не работать. Но 69-летняя юмористка не захотела расставаться с любимой публикой. Она продолжает гастролировать, а билеты на её концерты раскупают в момент. Говорят, что за счет большого спроса Степаненко сейчас зарабатывает больше своего бывшего мужа. Тот факт, что интерес поклонников к выступлениям Степаненко только растет, положительно сказывается на её внешности. На днях в Сети появилось новое фото Елены Григорьевны, на котором она выглядит просто потрясающе.
«Моложавая, красивая, подтянутая женщина на фото выглядит не больше, чем на 50. Она просто цветет и пахнет», — пишет ЭГ.
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Известно, что пару лет назад Степаненко провела полный апгрейд внешности в клинике пластической хирургии. Говорят, что в общей сложности она потратила на преображение около миллиона рублей. Надо заметить, что в отличие от некоторых других звезд результат операций Елены Григорьевны получился очень естественным. Хирурги смогли сохранить природную индивидуальность звезды и не превратить её лицо в маску. Напомним, что Степаненко поддерживает общение с дочерью бывшего мужа Викториной. Сам Петросян прервал любые контакты с наследницей. Об этом недавно рассказала молодая жена юмориста Татьяна Брухунова. Она сообщила, что Евгений Ваганович вычеркнул взрослую дочь из своей жизни. Говорят, что это произошло из-за того, что Викторина во время развода отца не стала выступать против Степаненко.
# Шоу-бизнес Степаненко Елена
По материалам: z-aya

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