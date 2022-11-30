. Ермакова и Чистов желают получить миллион за беременность на Дом-2
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Ермакова и Чистов желают получить миллион за беременность на Дом-2

Ермакова и Чистов желают получить миллион за беременность на Дом-2
В очередной раз Даниэль Чистов и Надежда Ермакова решили приехать на проект в гости, однако в итоге решили завести ребёнка и остаться на Дом-2 ради миллиона рублей. Вспомни солнце — вот и лучик. Не так давно у Даниэля Чистова появилось желание стать отцом и вот он уже вместе с Надеждой Ермаковой решил посетить телестройку. Чистов часто провокационно шутит, поэтому сложно сказать, стоит ли ему верить или нет, однако... Он с Ермаковой желает остаться на Дом-2, родить ребёнка и получить первый миллион рублей.

Многие спрашивали у Даниэля, что же они забыли на проекте. На это он ответил, что с Ермаковой уже создали ячейку семьи и сейчас самое время, чтобы эту ячейку увеличивать. Тем более они считают миллион рублей хорошим подспорьем для молодых родителей. Также парню интересно, хотели ли бы фанаты видеть его пару беременной на проекте. И тем самым он в очередной раз провоцирует поклонников Дом-2 на не самые приятные ответы.

В своё время Чистов и Ермакова сильно подвели рекламодателей. Велика вероятность, что если они останутся на телешоу, то руководство приложит всё усилия, чтобы развести эту пару и тогда им точно не светит миллион.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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