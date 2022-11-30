. Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории

Вадим Карасев

FT: ЕС пригрозил Twitter запретом, если Маск не будет соблюдать правила модерации

Евросоюз (ЕС) пригрозил владельцу Twitter Илону Маску запретом социальной сети на своей территории в том случае, если американский предприниматель не будет следовать правилам ЕС о модерации контента. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил угрозу во время видеовстречи с Маском в среду.

Отмечается, что Бретон призвал Маска придерживаться списка правил и критерий. В критерии входят: отказ от «произвольного» восстановления заблокированных пользователей, «агрессивное» преследование дезинформации и согласие на «обширный независимый аудит» платформы к следующему лету.

Владельца Twitter предупредили, что если он не будет придерживаться этих правил, то соцсеть «рискует нарушить» новый закон ЕС о цифровых услугах, а также столкнуться с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6 процентов от глобального оборота. Как пишет FT, Маск неоднократно называл закон «очень разумным».

Ранее Илон Маск рассказал, что планирует реформировать социальную сеть, назвав свои действия «битвой за будущее цивилизации». До этого он также объявил «амнистию» для заблокированных в соцсети пользователей. Помимо этого, новый владелец Twitter разблокировал профили бывшего президента США Дональда Трампа, однако тот отказался возвращаться на платформу.