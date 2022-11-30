. Филипп Киркоров жестко послал Шукшину и Певцова

Певец Филипп Киркоров снова сделал громкое высказывание в адрес коллег. Поп-король жестко высказался в адрес коллег. На днях Филипп Киркоров появился на открытии ГУМ-катка на Красной площади в компании отца Бедроса, дочки Аллы-Виктории и сына Мартина. Поп-король с удовольствием пообщался с журналистами. Впрочем, злиться на коллег по шоу-бизнесу вокалист не стал. «Но я им это прощаю, разрешаю! Дети», — процитировал поп-короля портал dni.ru.В числе прочего певец высказался о реакции коллег по шоу-бизнесу на его игру в картине «СамоИрония судьбы» (ремейке телеканала ТНТ фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»). Филиппа Бедросовича возмутила критика Марии Шукшиной и Дмитрия Певцова. Он не стал стесняться в выражениях, публично ответив им. «Да пошла она, эта Шукшина. Что она, что этот Певцов. Делать им нечего! К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня и на время становятся «десятками». Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня», — заявил Киркоров.