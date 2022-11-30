. Художница представила, как бы выглядели героини мультиков, будь они ещё совсем крохами
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Художница представила, как бы выглядели героини мультиков, будь они ещё совсем крохами

Художница представила, как бы выглядели героини мультиков, будь они ещё совсем крохами

Редко либо лишь коротенькими фрагментами нам удаётся застать детство принцесс мультфильмов. Но согласитесь, что было бы любопытно взглянуть на то, как выглядели бы эти прекрасные мультяшные дамы, будь они ещё совсем малышками. Художница под ником MoonchildinTheSky решила подарить нам эту возможность. Девушка включила всю свою фантазию и изобразила героинь мультиков маленькими и миленькими девочками, которые ещё вовсю играют в куклы и не знают, что такое зло.

Рапунцель

MoonchildinTheSky

Любовь к рисованию и мультикам у художницы MoonchildinTheSky идёт с самого детства. Поэтому, став взрослой, девушка решила, что иллюстрации мультяшных героев — это отличный способ, чтобы хоть немного окунуться в то беззаботное время ещё один разочек.

Белль

MoonchildinTheSky

Принцесса Анна

MoonchildinTheSky

Ещё одна милая кроха Анна

MoonchildinTheSky

Белоснежка

MoonchildinTheSky

Эльза

MoonchildinTheSky

И снова малышка Эльза, но уже немного в другом образе

MoonchildinTheSky

Мерида

MoonchildinTheSky

Алиса в стране Чудес

MoonchildinTheSky

Кида

MoonchildinTheSky

Джейн

MoonchildinTheSky

Динь-Динь

MoonchildinTheSky

Золушка

MoonchildinTheSky

Глядя на этих милых крох, сложно себе представить, что когда-то они могут стать коварными злодейками. Но вот один художник из Испании представил и даже позволил нам взглянуть на этот эксперимент. В его работах принцессы остались всё теми же сногсшибательными красотками, но только теперь с небольшой хитринкой во взгляде.

Покахонтас

MoonchildinTheSky

Анастасия

MoonchildinTheSky

А здесь вы уже можете понаблюдать, как диснеевские принцессы в шикарных нарядах сверкают своей красотой, прохаживаясь модельной походкой по подиуму.

# Интересное
По материалам: twizz

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