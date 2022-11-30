. Инна Маликова поделилась фото с внучкой - именинницей

Сестра музыканта Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова долго скрывала, что стала бабушкой. Ровно четыре года назад Инна Маликова впервые стала бабушкой. В семье её сына Дмитрия и его возлюбленной Анастасии Толстой родилась девочка Мирослава. По какой-то причине родители засекретили появление дочки на свет. Даже когда новость о прибавлении просочилась в СМИ, Маликова еще долго не подтверждала слухи о рождении внучки. Два года назад семья Маликовых перестала скрывать девочку и в Сети появились первые кадры с Мирославой. Накануне певица показала новые фото внучки. Инна опубликовала два снимка, которые, судя по всему, были сделаны после празднования дня рождения её внучки в ресторане. На одном из них певица позирует в компании своей невестки и виновницы торжества. Стоит отметить, что на обоих кадрах не видно лица девочки.Маликова не распространяется о личной жизни своего сына. Ходят слухи, что Дмитрий еще несколько лет назад женился на матери своего ребенка. Анастасию он встретил пять лет назад и почти сразу представил её своей большой семье. Девушку сразу начали приглашать на все домашние праздники. Говорят, что у неё сложились идеальные отношения со свекровью. Еще одна звезда российского шоу-бизнеса Марина Зудина, напомним, тоже целый год скрывала, что стала бабушкой. Она не афишировала новость о рождении Мии по просьбе своего сына Павла. Он расстался с матерью своей дочки вскоре после пополнения в семье и не хотел, чтобы эта информация стала достоянием общественности.