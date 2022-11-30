. Иосиф Оганесян сел на диету и получил мощную поддержку участниц

Вадим Карасев

Иосиф Оганесян принял решение с помощью телешоу поставить на место Сашу Черно и ему это однозначно удалось, ведь за небольшой промежуток времени он смог обрести немало друзей и поклонниц. А когда он решил сесть на диету, многие искренне его поддержали. Теперь мужчина почти всегда окружён молодыми, весёлыми и очень красивыми девушками.В одном из ночных эфиров, когда после очередного скандала Черно отправилась наращивать волосы, Иосиф остался сидеть с ребёнком. В итоге участницы Дом-2 поздравили мужчину с тем, что он лучший папа на свете. Все эти пляски начались из-за того, что он был согласен сидеть с ребёнком без няни.После разборок Оганесяна с женой прошло уже более недели. За это время девушки успели создать полноценный фан-клуб Йоси. Поэтому они постоянно заглядывают в спортзал, где он тренируется, и визжат от радости.Более того, Наталья Безверхова пытается пригласить мужчину на дружеское свидание, а Мария Сайлова откровенно с ним флиртует. Что думаете по этому поводу?