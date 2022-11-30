. Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"

Вадим Карасев

Первая партия российских удобрений, ранее заблокированная в портах Европы, отправилась в Малави. На борту сухогруза хранится 20 тысяч тонн груза, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Первая партия отправилась на зафрахтованном Всемирной продовольственной программой судне MV Greenwich из Нидерландов в Малави через Мозамбик. По словам представителя ООН, эта партия станет первой из серии поставок удобрений в ближайшие месяцы, предназначенных для нуждающихся стран Африки.



"ООН приветствует передачу безвозмездно 260 тысяч тонн удобрений от производителей из Российской Федерации, хранящихся в европейских портах и на складах, что послужит облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где в настоящее время идет посевной сезон", – отметил он.

Разблокировкой судна с российскими удобрениями страны Запада фактически начали выполнение второго меморандума по итогам Черноморской инициативы – о снятии ограничений с экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кроме того, в конце ноября появились сообщения о возможном переподключении "Россельхозбанка" к системе международных платежей SWIFT.

Москва неоднократно выражала недовольство тем, что сельскохозяйственная продукция в рамках "зерновой сделки" идет в развитые страны, а не государства, которым угрожает голод. На Западе признавали это, но объясняли, что попадание украинской продукции на рынок помогает снизить общемировые цены, что должно сделать зерно более доступным для беднейших стран. Москва также запрашивала данные о конечных получателях зерна у ООН, которая выступает гарантом сделки, но там отказались предоставить информацию ввиду того, что не располагают ей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что напряженная работа по вопросам "зерновой сделки" продолжается. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия согласна на продление зерновой сделки, однако сторонам необходимо контролировать конечный пункт поставок продовольствия. Москва настаивает на том, чтобы "это зерно шло в нуждающиеся страны".

29 октября российская сторона заявила о выходе из сделки из-за атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Затем Москва согласилась вернуться к участию в соглашении.