. Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых отношений и энергетики

Вадим Карасев

В современной психологии отношений существует множество новых видов токсичного поведения, о которых вам следует знать. В этот раз мы ознакомим вас с эклипсингом и расскажем, чем же он опасен с точки зрения энергетики и судьбы.

В отношениях часто кто-то выступает в роли вампира или жертвы, но бывает и так, что человек сам себя лишает энергии и сил. Именно это и происходит в том случае, если в любви наблюдается такое явление как эклипсинг.

Что такое эклипсинг

Начнем с психологического объяснения. Данное название происходит от английского слова «eclipse», которое означает «затмение». Это довольно хорошо отражает суть того, что данным словом называют западные психологи. Простыми словами, это когда человек начинает замещать свои собственные интересы интересами партнера.

В основном это происходит для того, чтобы как-то удивить человека, либо чтобы показать свой интерес. В итоге получается, что это просто имитация любви, ведь человек в такой ситуации просто зря тратит время. «Эклипсинг» — это когда кто-то перенимает увлечения второй половинки, но делает это против своей воли. Например, многие женщины начинают смотреть футбол со своим мужчиной, а мужчины начинают проявлять интерес к романтике.

Хорошо, когда человеку искренне нравится разделять то, что нравится любимому или любимой, но если разделять любовь к чему-то на самом деле не доставляет удовольствие, это вредит энергетике человека, да и отношения не продвигает ни на йоту вперед.

Почему растворяться в человеке — плохо

Когда кто-то замещает свои интересы чужими, это крайне негативно сказывается на продуктивности, настроении. Растворяться в партнере, занимаясь тем, что вам не нравится и не доставляет никакого удовольствия, может быть очень опасным.

Во-первых, это требует больших затрат энергии и сил. Когда вы делаете вид, что вам нравится то, что вы терпеть не можете, это вас медленно но верно истощает. Например, вы делаете вид, что вам нравится кататься на велосипеде, но на самом деле вы это очень не любите. В таком случае вы будете вместо отдыха по выходным или вечером после работы уставать еще сильнее. Со временем ваша энергетика угаснет, а любовь начнет приносить только проблемы.

Во-вторых, вы перестаете развиваться. Если вы тратите все свое время на те дела, которые нужны просто чтобы произвести впечатление на другого человека, у вас не останется времени на самих себя и на развитие. Время — самый драгоценный ресурс, которым необходимо пользоваться максимально эффективно.

Третья причина, по которой эклипсинг можно считать опасным — потеря индивидуальности. Человек влюбляется не в вас, а в тот образ, который вы сами себе построили. Помните о том, что любовь не подразумевает полной схожести. Очень часто крепкие отношения создают те люди, которые абсолютно противоположны. Главное, чтобы ваши интересы совпадали хоть в чем-то. Если такого нет, то и тратить время на подобные отношения не стоит.

Вы можете очень сильно пожалеть о том, что вы сделали, ведь многие люди и вовсе идут на огромные жертвы ради любви — например, кто-то делает татуировки, переезжает в другие города и даже страны, хотя на самом деле делать этого совсем не хочется. Старайтесь думать прежде всего о себе, а тот человек, с которым вы сможете разделить свои увлечения, обязательно появится. Нужно лишь немного подождать.