. Экс-жена Илона Маска рассказала, как он показывал ей свои ракеты, когда она была девственницей
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Экс-жена Илона Маска рассказала, как он показывал ей свои ракеты, когда она была девственницей

Экс-жена Илона Маска рассказала, как он показывал ей свои ракеты, когда она была девственницей

Американский сердцеед Илон Маск был женат на трех разных девушках. Со своей второй женой актрисой Талулой Райли он познакомился, когда ей было 22 года. По словам артистки, уже на третьем свидании начались странности.

Биограф бизнесмена Эшли Вэнс в книге о нем упомянула, что Талула на момент события была девственницей. "Маск сказал Райли, девственнице, что хочет показать ей свои ракеты", — пишет Вэнс.


Илон Маск и его жена Талула Райли

Райли поначалу подумала не о том, но на предложение Маска согласилась. "Я была настроена скептически, но он действительно показал мне видео с ракетами", — рассказывает актриса. 

Ее роман с Илоном известен также тем, что они дважды сыграли свадьбу. Сначала в 2010 году, но спустя два года расстались и в 2013 повторно обручились. Во второй раз брак продлился три года.


Актриса Талула Райли рассказала, почему Маск пишет провокационные посты

Талула пообщалась со своим бывшим мужем после того, как он завершил сделку с Твиттером. По ее словам, окружающие придают этому гораздо больше значения, чем сам Илон.

Для большинства людей это было бы своего рода экстраординарной ситуацией, но для Илона это своего рода стандартная операционная процедура — вести бизнес в хаосе.

На фоне этого многие воспринимают посты Маска в интернете всерьез, однако Райли считает, что он просто подтрунивает над хейтерами. Люди должны понять, что большую часть времени он троллит", — говорит актриса.

Талула считает, что если ее бывший возлюбленный и потопит соцсеть, то сам он от этого только лишь расстроится. "Он, вероятно, единственный человек, чья жизнь от такого не будет уничтожена", — отметила актриса.

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По материалам: uposters.ru

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