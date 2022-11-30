. Эксперт объяснила, почему к судьям предъявляются высокие требования
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Эксперт объяснила, почему к судьям предъявляются высокие требования

Эксперт объяснила, почему к судьям предъявляются высокие требования

Член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко прокомментировала слова президента РФ о высокой роли, которая отводится судье как носителю судебной власти. Об этом Владимир Путин заявил во время Х Всероссийского съезда судей.

По словам эксперта, президент неслучайно акцентировал внимание на принципе справедливости как ценностном ориентире в сознании российского общества.


"Та высокая роль, которая отводится судье как носителю судебной власти, накладывает отпечаток на требования, предъявленные к судье и к суду в целом. Действуя от имени государства, представители судебной ветви власти должны отстаивать законность и справедливость, быть независимыми и беспристрастными", - считает Гавриленко.

Она подчеркнула, что не только профессиональные компетенции, но и личностные качества важны для принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

"Компетентность и профессионализм должны существовать во взаимодействии с такими качествами судьи, как честность, объективность, непредвзятость, не только для эффективного осуществления правосудия, чего требует закон, но и служить определенным механизмом формирования самосознания российского общества", - заявила эксперт.

По словам политолога, именно понятие справедливости является ключевым.

"Принципы справедливости, уважения и нравственности универсальны. Это особенность нашей культуры, которую необходимо защищать и отстаивать внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества", - заключила Гавриленко.

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По материалам: uposters.ru

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