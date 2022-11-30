. Юлия Барановская обнародовала секрет Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская, мама троих детей Андрея Аршавина рассказала о странностях футболиста. Юлия Барановская поделилась откровением о многомиллионных сбережениях Андрея Аршавина, которые он отказывался хранить на банковских счетах. Как оказалось, футболист всегда ставил перед владельцами клубов условие о выплате его зарплаты наличными. Он, как утверждает ведущая, не доверял банковской системе и опасался, что может потерять доступ к своим деньгам. Барановская заявила, что отец её детей складывал заработанное... под кроватью. Отказаться от этой привычки ему пришлось только после переезда в Англию, где спортсмена буквально заставили оформить счет в местном банке для перевода зарплаты. Позже Аршавин столкнулся с блокировкой своих счетов, чем был крайне возмущен.Когда у него арестовали все счета, он сказал: «Я же говорил, где надо держать деньги – под кроватью», — рассказала Юлия в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Кстати, накануне зрители увидели первый выпуск популярного шоу после полугодовой паузы. Еще весной проект «заморозили» и отдали эфирное время развлекательного контента под политические и новостные программы. Осенью генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение о возобновлении съемок шоу «Мужское/Женское». Что касается страхов Аршавина, то известно, что таким же способом всю жизнь хранил деньги Александр Градский. Он тоже предпочитал брать оплату за свой труд наличными, а полученные миллионы складывал в сумки дома. Одну из них, напомним, преступники вынесли из дома Градского вскоре после того, как он скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.