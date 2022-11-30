. Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев

Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев

Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцевГлава Чечни Кадыров раскритиковал папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского Франциска, который заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск на Украине». Об этом он написал в Telegram.

По словам Кадырова, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные. Он подчеркнул, что в рядах военных «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен». «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — отметил глава Чечни. Он также пристыдил Франциска, отметив, что «религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику».

Кроме того, Кадыров задался вопросом, как на поле боя можно определить качества противника. «И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — добавил он. Глава Чечни высказал мнение, что Франциск не сможет ответить на эти вопросы, так как «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».



На слова папы римского ответил и глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова Папы Римского о бурятах и чеченцах странными. По его словам, история знает «много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций». В качестве примера он привел геноцид индейцев в Северной Америке, крестовые походы, а также Белград и Ливию, которые «были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России».

На заявление Франциска уже успел отреагировать и спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По его словам, чеченские бойцы, как и буряты, и представители сотен других народов России, стали спасителями для жителей освобожденных территорий. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что подобная реакция последовала на позицию чеченского руководства и его команды против «ЛГБТ-лобби».

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев назвал обвинения Франциска в адрес Вооруженных сил России (ВС РФ) возмутительными. Он добавил, что Москва выразила протест в отношении высказывания понтифика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова и вовсе назвала слова папы римского извращением.



Представители конфессий в России также осудили высказывание Франциска

На высказывание Франциска отреагировали и религиозные деятели. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям. Он также посоветовал папе римскому прочитать произведения Михаила Лермонтова, который писал о характере горцев.

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид отметил, что Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть «барометром нравственности и порядочности». «Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждем объяснения папского двора, что и как "мы не так поняли"», — заявил он.

Глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал, что участвующие в спецоперации на Украине буряты не жестоки, а просто борются с фашизмом. По его мнению, «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в холодных регионах России воспитала в буддистах стойкость, терпеливость и выносливость.

Источник в папском городе-государстве сообщил, что Ватикан никак не хотел обидеть народы России. «Будем выяснять, перепроверять переводы», — уточнил он, подчеркнув, что Святой престол ценит добрые отношения с Москвой и выражает надежду на их развитие.

Журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте, 28 ноября. В разговоре с журналистами издания он заявил, что считает самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых отношений и энергетики
Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт с Барзиковым
Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт
Эпичный трюк во время игры
Эпичный трюк во время игры
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
В первом обзоре The Callisto Protocol получила высший балл, игра проходится за 12-14 часов
В первом обзоре The Callisto Protocol получила высший балл, игра
Авторы SYNCED объявили, что выпустят игру на консолях, после релиза на PC
Авторы SYNCED объявили, что выпустят игру на консолях, после релиза
Киркоров обматерил Марию Шукшину при детях
Киркоров обматерил Марию Шукшину при детях
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил 300 млрд рублей
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил
США опровергли оплату работы Starlink на Украине
США опровергли оплату работы Starlink на Украине

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим влиянием России
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим

Еще по теме

Глава буддистов России ответил на слова Папы Римского о жестоких бурятах на СВО
Кадыров объяснил, почему только чеченцы могут путешествовать по Сирии пешком
Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко
Кадыров рассказал об уникальной медали Путина