. Как понравиться Весам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Весы — это уникальный Знак Зодиака, который великолепно сочетается с большинством других Знаков. Тем не менее, высокий уровень совместимости не гарантирует тот факт, что вам удастся быстро понравиться этим людям. Вот несколько советов, которые вам в этом помогут.

Если вам хочется произвести на Весы хорошее впечатление, постарайтесь отпустить прошлое. Весам не по душе общение с негативными людьми, которые цепляются за вчерашний день и постоянно утопают в жалости к себе, в самокопаниях. Это первое и самое главное правило, о котором нельзя забывать в общении с ними.

Будьте неотразимы

Красота для Весов играет очень важное значение. В большинстве своем это эстеты, которые обращают внимание на все возможные мелочи в образе человека, который с ними общается или пытается их соблазнить. Будьте красивы, ухожены и старайтесь одеваться так, чтобы понравиться. Заранее бывает довольно сложно предсказать, какой цвет и стиль понравился бы Весам, но вы можете просто посмотреть на этого человека и попробовать создать подобный образ. Например, если человек этого Знака любит яркую одежду, старайтесь избегать черного цвета. Если Весы не гонятся за модой, одеваясь сдержанно и консервативно, скопируйте и это тоже.

Научитесь делать комплименты

И мужчины и женщины данного Знака Зодиака любят ушами — старайтесь говорить Весам больше добрых и приятных слов. Это должно будет пробудить в них чувства. Они обожают, когда кто-то откровенно говорит им о том, что они неотразимы, красивы, притягательны. Самый лучший комплимент для Весов связан с их уникальностью. Не бойтесь подчеркивать тот факт, что они не похожи ни на кого другого. Это точного произведет на них огромное впечатление.

Принимайте их недостатки

Весы — это такие же люди, поэтому у них есть определенные изъяны и недостатки. Если вы примете их и не станете на них фокусировать свое внимание, представители данного Знака точно полюбят вас и обратят на вас свое внимание. Не корите их за вредные привычки. Можете, наоборот, отметить, что они красивые, когда ругаются или когда сидят с сигаретой задумчивые. Экспериментируйте, но запомните — Весы ранимы, поэтому про недостатки лучше не говорить вообще.

Не теряйте их доверия

Весы достаточно быстро влюбляются, причем делают это с большим доверием к человеку. Они крайне добры и не выдвигают сложных требований, но если они начинают замечать, что человек, который пытается завоевать их сердце, начинает проявлять эгоизм или просто обижает их, это может быстро поменять мнение Весов относительно их второй половинки. Например, вы можете полностью утратить доверие, если не выполните обещание. На первый раз вас простят, но после второй ошибки даже не просите Весов даровать вам прощение еще раз, ведь этого попросту не будет.

Делайте сюрпризы

Весы любят подарки больше, чем кто-либо другой. Это не обязательно должно быть что-то дорогое. Им важно ваше внимание. Пускай подарки будут неожиданными. Это может быть ваш внезапный визит на работу, букет цветов или внеплановое свидание. Весы очень быстро влюбляются в тех, кто не жалеет для них энергии, сил, времени.