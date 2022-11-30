. Как сделать, чтобы телефон за вами не шпионил ?

Специалист утверждает, что через телефон можно получить почти все данные. Ни для кого не секрет, что приложения в смартфоне собирают данные о владельцах, а затем информация используется в маркетинговых целях. По сути телефон знает о нас почти все, и это может быть неприятно. Как запретить умному устройству «следить и слушать», рассказал эксперт «Кода безопасности» Павел Коростелев. По мнению специалиста, возможности любого приложения можно ограничить. Для этого достаточно зайти в настройки устройства и изменить разрешения и доступы для конкретной программы так, как вы считаете нужным. Например, не делиться с приложениями геолокацией, а также запретить ей получать конфиденциальные сведения. «Если какой-то из параметров вас смущает, а отменить его нельзя, лучше вовсе избавиться от такой программы», — сказал Коростылев. Также специалист призвал при необходимости оставить сведения о себе на том или ином ресурсе, всегда проверять, а подлинный ли это сайт, и не является ли страница мошенническим клоном. «Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции»,— процитировало специалиста агентство «Прайм». Еще один важный момент — общедоступные сети Wi-Fi. Если такую точку преступники взломают, то смогут получить доступ к тем смартфонам, которые к нему подключены. В том числе к ним попадут сохраненные в браузерах пароли, сведения о банковских картах и пр. Поэтому специалист предостерегает через такие сети не совершать никаких финансовых операций. А если на телефоне действительно содержатся важные данные, то их стоит зашифровать на случай утери гаджета или утечки. На «Андроиде» это можно сделать следующим образом: отменить root-права, поднять заряд батареи до более 80%, в разделе «Безопасность» нажать на вкладку «Зашифровать телефон». Но важно помнить: если техника разрядится или root-права не будут отменены, информация будет утеряна. Ранее эксперт Игорь Михайлов рассказал о четырех правилах, которые позволяют свести «слежку» гаджетов за владельцами к минимуму. По мнению специалиста, передача данных чаще всего бывает «зашита» в функционал того или иного приложения, и пользователь сам дает разрешения программам на это, когда устанавливает их на свой телефон.