. Как узнать, что ваш WhatsApp взломали хакеры

Специалисты поделились дельными советами. Мессенджер WhatsApp, как собственно и любые другие приложения, могут взломать. Приложение не особо защищено от хакерских атак. Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как проверить, читают ли ваши сообщения посторонние, а также поделился способами защиты. По словам специалиста, в первую очередь, следует проверить последние сообщения внутри программы и архив. В приложении есть специальная папка, где хранятся скрытые диалоги. Чтобы до нее добраться, «свайпните» экран вниз. Во-вторых, нужно проверить профиль и наличие актуального номера телефона. «Важно следить за записной книжкой телефона. Приложение синхронизируется с ней в режиме реального времени, и новые неизвестные контакты должны вызвать подозрения о вероятной компрометации программы, а вместе с ней и всего гаджета», — предупредил Мясоедов. Еще одна «фишка», которая позволит обнаружить злоумышленников, — проверить синхронизированные устройства, продолжил эксперт. Нужно посмотреть, кто, когда и с какого устройства входил в приложение. Это можно сделать через главное меню. Чтобы защититься от вероятного взлома, глава компании советует установить двухфакторную аутентификацию. Она не даст войти кому-то еще с нового устройства без знания еще одного пароля. Также не нужно вести важную переписку и при этом пользоваться общедоступным Wi-Fi. Злоумышленники способны узнать уникальный номер гаджета МАС и прочесть все сообщения. Неизвестные файлы, которые присылает непонятно кто, следует сразу удалять. И, конечно, не переходить ни по каким ссылкам. «Если же мессенджер все-таки был взломан или вы потеряли к нему доступ, то необходимо написать в службу поддержки разработчика с просьбой деактивировать аккаунт», — процитировало слова эксперта агентство «Прайм». Ранее эксперт Павел Коростелев рассказал, как избавиться от слежки, сбора данных, которые осуществляют приложения на смартфоне. По его словам, программам не нужно разрешать все, о чем они «просят».