. Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
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Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах

Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах

Наступившая зима предлагает нам множество вариантов теплой одежды. Выбрать подходящую и практичную куртку или пуховик — это, конечно, первостепенная задача. Но для женщины не менее важно соответствовать тенденциям моды и не остановить свой выбор на антитрендах зимы 2023 года, которые все еще есть в продаже, а нередко и с хорошими скидками. Среди множества вещей, который уже выходят из моды, есть несколько главных антитрендов, на которые не стоит обращать внимания.

Куртки-тедди


Эти куртки были популярны еще пару лет назад, но сейчас они потеряли свою актуальность. Сделанные из мягкой верблюжьей шерсти, натуральной овчины или искусственного меха, они, конечно, довольно теплые и практичные. Но их фасон с покатой линией плеч и свободным силуэтом уже значительно устарел и не вписывается в современные тренды. Да и образ «под плюшевого мишку» будет выдавать в вас человека, далекого от мира современной моды.

Куртки-парки


Эта удобная и практичная модель зимней куртки с капюшоном свободного кроя, доходящая до середины бедер, предназначена для загородных прогулок. На какое-то время из спортивной одежды она превратилась в ультрамодную и была особенно популярна 5-6 лет назад. Сейчас такую куртку можно надеть в поездку за город, на лыжную прогулку, но она утратила свою актуальность, как модная и даже повседневная зимняя одежда, как и любые другие куртки с капюшоном.

Длинные пуховики


Разнообразные модели длинных пуховиков дизайнеры предлагали несколько лет назад, и они пользовались популярностью у женщин. Стеганые, объемные, длинные пуховики хорошо защищали от холода, и при этом неплохо сочетались с брюками и спортивным стилем одежды. Но в зимний сезон 2023 года женщины хотят выглядеть более элегантно и женственно, поэтому длинный пуховик будет говорить о том, что вы отстали от моды. К тому же он очень неудобный в повседневной носке.

Приталенные куртки


Выходят из моды также женские приталенные куртки, пошитые из полиэстера или мембранной ткани. Среди современных трендов они уже не смотрятся так эстетично и женственно, как несколько лет назад, к тому же не являются достаточно теплыми. Кроме того, приталенные куртки стройнят только женщин, отличающихся хорошей фигурой, или шьются с учетом особенностей фигуры, что не добавляет им практичности и популярности.

Куртка с меховой отделкой


Зимние куртки с меховой отделкой и меховыми вставками тоже оказались в списке антитрендов зимы 2023 года. Такая куртка хоть и является теплой, но создает образ, не вписывающийся в современные модные тенденции. Поэтому если женщина не хочет выглядеть провинциалкой, безнадежно отстающей от моды, лучше от такой куртки отказаться.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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