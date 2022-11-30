. Киркоров обматерил Марию Шукшину при детях

Вадим Карасев

«МК»: Филипп Киркоров обматерил Марию Шукшину при своих детях

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров обматерил актрису Марию Шукшину при своих детях. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в одном из столичных кинотеатров. Певца разозлила критика со стороны актрисы за роль Ипполита в ремейке фильма «Ирония судьбы или С легким паром». В частности, Шукшина заявила, что Киркорову больше подошла бы роль Нади.

Несмотря на то, что рядом с ним находились его дети Мартин и Алла-Виктория, он начал сыпать оскорблениями. При этом стоявшая рядом представитель Киркорова не смогла его остановить.

Ранее Киркоров заверил, что не будет пытаться переиначить Ипполита в ремейке. «Моя роль Ипполита — это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович — это скорее исполнение мечты», — заявил певец.

«СамоИронию судьбы» покажут в новогоднюю ночь. Помимо Киркорова, в проекте приняли участие певицы Ольга Бузова, Клава Кока, Ольга Серябкина и Алсу, комики Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Азамат Мусагалиев, ведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева. Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина раскритиковала проект, назвав его «несусветной глупостью».