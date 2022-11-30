. Кого могут освободить от уплаты налогов 2022

Специалист высказался, кому могут дать поблажки по уплатам налогов. По закону россияне обязаны заплатить налоги на имущество до 1 декабря 2022 года. Однако бывают случаи, когда платеж можно отсрочить без выплат пени. Как такое провернуть, рассказал юрист Денис Скрябин. По словам эксперта, налоговая служба может отсрочить платеж, если человек находиться в трудной жизненной ситуации. Например, если гражданин остался без работы или его доходы признаны низкими, а на иждивении находятся несовершеннолетние дети. «Бывают случаи, когда при обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством», — сказал юрист. Но рано или поздно заплатить все равно придется, продолжил Скрябин. Отсрочка не равно отмена платежа. Однако за этот период никакого наказания за неуплату не будет. «Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени», — объяснил юрист в прямом эфире радио Sputnik. Ранее эксперт Петр Гусятников рассказал, как налоговые органы узнают о доходах, которые гражданин пытается скрыть, чтобы не делиться с государством. По словам специалиста, налоговики имеют полное право запросить у любого банка полную информацию о каждом из клиентов. И финансовая организация по закону никак не сможет отказать в предоставлении сведений.