. Константин Богомолов устал и рассказал о своем побеге из страны

Режиссер Константин Богомолов решился на публичное заявление. Муж известной журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов сделал громкое заявление в микроблоге. Им он дал понять, что хочет раз и навсегда закрыть тему своего отъезда из России. Константин Богомолов сообщил, что устал от обилия вопросов по этому поводу. Режиссер объявил, что у него нет поводов менять место жительства. Его все устраивает дома.«Я устал? Да. Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал в микроблоге Константин Богомолов. Напомним, и Ксению Собчак, и Константина Богомолова, действительно, довольно часто подозревают в желании уехать из России. Каждая поездка Ксении Собчак за пределы страны воспринимается, как побег навсегда. Но каждый раз звезда возвращается и убеждает всех, что в ее планах переезда за границу нет.