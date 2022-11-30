. Красивые поздравления с первым днем зимы 1 декабря для близких людей
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Красивые поздравления с первым днем зимы 1 декабря для близких людей

Красивые поздравления с первым днем зимы 1 декабря для близких людей

У людей давным-давно зародилась красивая традиция поздравлять друг друга в первый день зимы, причем она дошла до наших дней. Каждый сезон года прекрасен по-своему, ведь кто не любит кататься на санях, играть в снежки или лепить снеговика вместе со своими детьми или же посещать ледяной каток. Иным нравится спускаться по склонам на лыжах – и все это нам дарит красавица зима.

Эта та пора, когда и взрослые, и дети готовы поверить в сказку, когда все вокруг запорошено снегом и белые хлопья падают с неба. Тогда мир предстает перед глазами во всей своей красоте и невольно, глядя на эти красоты, захватывает дух, а воображение рисует ледяные замки.

Красивые поздравления с первым днем зимы в прозе

Поздравить своих близких и родных с первым днем зимы 1 декабря можно теплыми словами:

***

Зимою вся природа замирает и все вокруг окутывает немая тишина. Наши предки верили, что солнце отправляется спать и просыпается лишь весной. Добро пожаловать в мир мерзлоты, и тем не менее пускай у вас на душе всегда будет тепло, светло и отрадно. Дабы любовь согревала вас повсюду, чтобы счастье читалось в ваших глазах. А еще можно загадать желание, и оно непременно сбудется, ведь главное –верить в чудеса. Дабы жизнь казалась прекрасной, даже несмотря на стужу за окном.


Пусть первый зимний день будет ясным, и солнышко ласково пригревает, чтобы в твою душу проникли лучи света и озарили ее. Пускай жизнь переливается цветными красками и все самое хорошее ждет тебя впереди. Ведь зима – это волшебная пора, время, когда исполняются желания, и самые главные праздники выпадают именно на нее. На Новый год в двери постучится сказка, а на Рождество на небе взойдет самая яркая и прекрасная звезда. Так пускай она всю жизнь освещает твой путь, да прибудет с тобою Бог.

***

Хочется поздравить вас с первым днем зимы и пожелать вам всего наилучшего. Пускай каждый новый день несет только радость, чтобы вам всего хватало для счастья. Пускай птицы поют, если не за окном, то в душе. Чтобы зима принесла много волшебных и незабываемых моментов. Дабы ваши Ангелы-хранители на Небесах оберегали ото всех бед. Желаю получить сегодня настоящее удовольствие от прекрасной погоды и живописной природы. А чашка горячего шоколада довершит картину в холодную пору.

Душевные пожелания на 1 декабря в первый зимний день

Порадовать тех, кто дорог, в первый день зимы можно искренними пожеланиями:

***

Первый снег всегда несет с собою радость, а первый день зимы – это не менее значительное событие. И хотя за окном температура упадет ниже нуля и все стекла разрисуют узоры, а снежинки закружат каждого прохожего в своем танце, хочется признаться, что зима – это самая прекрасная пора года. От нее веет магией и чудесами, именно в это время человек способен поверить в самое невероятное. Так пускай в сердце каждого живет вера, что все мечты сбываются. И да поможет вам Всевышний.


Зима постучалась к нам в двери, это значит, что пришло время окунуться в очередное таинство природы, которое зовется ледяным миром. Стало очень холодно, но наши сердца согревает огонек Веры, Любви и Надежды. Так пускай в жизни каждого будет любовь к Богу и к ближнему, вера в лучшее и надежда на то, что счастье непременно заглянет в наш дом. Пусть добрые люди будут вознаграждены за свои благодеяния и судьба пошлет им жизнь, полную радости и ярких впечатлений. С первым днем зимы.

***

Пускай наши сердца наполнятся радостью, ведь пришла красавица зима. Она укутает все снежным покровом, заметет снегопадами, занесет сугробами. Выйдут люди на улицу – и тогда жизнь покажется им прекрасной и сказочной, так пускай это очарование природой и окружающим миром не иссякнет никогда. Дабы каждому легко мечталось и счастливо жилось, ведь всегда можно уповать на Всевышнего, а он в этом поможет. Пускай вечно святится Имя Его и все люди живут верой. С праздником души, первым днем зимы.

Открытки и поздравления с первым днем зимы для близких людей

 

Сделать приятное дорогим и близким людям в первый день зимы можно душевными излияниями:

***

Сегодня первый зимний день, поэтому хочется пожелать тебе, дабы улыбка всегда сияла на твоем лице, чтобы счастливый блеск в глазах никогда не пропадал, пускай в лютую стужу тебя согреет пламя любви. Чтобы жизнь была наполнена праздничной феерией. Пускай сказка для тебя станет реальностью. Уже не за горами Новый год и Рождество, так пусть для тебя вся зима будет яркой, как и эти замечательные праздники. А в полночь, в праздничную ночь, когда куранты пробьют двенадцать раз, произойдет чудо. Живи каждым днем и радуйся жизни.


***

Хочется поздравить всех с первым днем зимы и пожелать всего самого лучшего. Пускай мороз не обмораживает, а только слегка пощипывает кожу, пусть зима будет снежной, но мягкой. И в новогодние и рождественские праздники непременно заснежит и все вокруг будет сверкать и переливаться. А ночью все небо будет усеяно звездами, которые будут сиять для людей, а ваши души согреет домашнее тепло и уют, и забота близких. Пусть эта зима подарит много приятного и хорошего. С праздником всех.


***

Любовь в сердце близкого человека бездонна и прекрасна, так пускай она озарит собою все вокруг, и мир весь преобразится, а зима покажется романтическим приключением. Дабы все дни и ночи напролет были такими счастливыми, а зима принесла много приятных неожиданностей и запомнилась на всю жизнь. И пусть таких зим будет много. Чтобы все влюбленные провели этот день вместе и поклялись друг другу, что их чувство не угаснет никогда.

Красивые поздравления в прозе с первым днем зимы согреют души близких людей, даже когда на улице мороз. Здесь каждый сможет выбрать что-то для себя.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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