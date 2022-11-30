. Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт с Барзиковым
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Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт с Барзиковым

Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт с Барзиковым
Иван Барзиков уже и не надеется уговорить свою девушку начать полноценно заниматься спортом. Вместо этого она уже выбрала пластические операции, которые помогут ей хорошо выглядеть. Ваня Барзиков приложил максимум усилий, чтобы затянуть Кристину Бухынбалтэ в спортзал, но всё зря. В итоге он осел вместе с ней на Поляне и перестал заниматься спортом также активно, как и раньше. На Дом-2 данной паре предложили прорекламировать каток, но девушку с трудом заставили надеть каток. В итоге она начала жаловаться и рассказывать Барзикову, что ей больше по душе другое времяпрепровождение, например, посиделки в ресторане или шоппинг.

Кристина считает, что полноценные тренировки и пробежки по утрам ей не нужны, вместо этого она выбрала ряд пластических операций. Ранее у Бухынбалтэ появлялось желание изменить лицо с помощью подтяжки век и сделать блефаропластику. Крис очень часто жалуется на большие синяки под глазами, из-за которых она вынуждена использовать много косметики, поэтому первая операция для нее в приоритете. Кроме того, девушку больше не устраивает собственный нос. Отважится ли она на ринопластику?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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