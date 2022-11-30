. League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store





Еще в июне Microsoft объявила о сотрудничестве с издательством Riot Games по различным проектам в рамках подписки Game Pass. Подробнее о том, какие именно бонусы получат игроки в проектах Riot Games по Game Pass мы ранее писали здесь. Было заявлено, что бонусы станут доступны уже «этой зимой». Похоже, в ближайшее время это должно произойти.

В Microsoft Store на PC стали появляться игры от Riot Games, на что обратили внимание игроки. Сейчас в цифровом магазине уже есть страницы игр League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra и Teamfight Tactics. На данный момент игры загрузить из Microsoft Store нельзя, но сам факт появления страниц явно указывает, что в ближайшее время они станут доступны.





Напомним, что сами перечисленные игры от Riot Games являются бесплатными, но бонусы по Game Pass, вроде разблокировки всех чемпионов в League of Legends, являются весьма существенными.