. League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
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League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store

League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store


Еще в июне Microsoft объявила о сотрудничестве с издательством Riot Games по различным проектам в рамках подписки Game Pass. Подробнее о том, какие именно бонусы получат игроки в проектах Riot Games по Game Pass мы ранее писали здесь. Было заявлено, что бонусы станут доступны уже «этой зимой». Похоже, в ближайшее время это должно произойти.

В Microsoft Store на PC стали появляться игры от Riot Games, на что обратили внимание игроки. Сейчас в цифровом магазине уже есть страницы игр League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra и Teamfight Tactics. На данный момент игры загрузить из Microsoft Store нельзя, но сам факт появления страниц явно указывает, что в ближайшее время они станут доступны.


Напомним, что сами перечисленные игры от Riot Games являются бесплатными, но бонусы по Game Pass, вроде разблокировки всех чемпионов в League of Legends, являются весьма существенными.

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По материалам: newxboxone

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