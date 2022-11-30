. Любовь Успенская заговорила о смерти Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева с помпой сбежала в Израиль. Артистка решила оборвать связи с родной Россией и перебралась в Израиль. По этому поводу положительно высказалась ее коллега по большой сцене Любовь Успенская. В прошлом Любовь Залмановна мечтала спеть дуэтом с Примадонной. Успенская хорошо относится к сбежавшей артистке и не собирается поливать ее грязью в отличие от многих звездных коллег. «Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза (какое-то время Любовь Залмановна проживала в США — прим. ред.). Я всегда пела ее песни в ресторане. Знаю, что и Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно», — призналась 68-летняя исполнительница в беседе с журналистами.В одно время Любовь Залмановна хотела сотрудничать с Примадонной, но получила вежливый отказ, ведь в то время Алла Пугачева не планировала возвращаться в мир шоу-бизнеса. «Я даже говорила с Аллой об этом. Но она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии. Я ей возразила: «Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!». Она меня не поняла, видимо, подумала, что я имею в виду, что она умрет на сцене завтра. Я ей пояснила, что имела в виду, что хотела сказать. Что она будет петь до ста лет петь, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки», — отметила Успенская. Сегодня Любовь Успенская сама выбирает, с кем ей работать. Недавно она записала дуэт с кумиром молодежи нулевых и надеется, что композиция станет успешной. «Я же не пою дуэты со всеми подряд. Это должен быть человек, с которым мне хотелось бы это сделать. Не просто по заказу. Сегодня записываем дуэт с Сергеем Жуковым из «Руки Вверх». Есть потрясающая песня, которую он написал. Многие со мной хотят петь. Но это не значит, что я хочу со всеми», — заключила певица в интервью «МК».