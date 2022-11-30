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Максим отказалась выступать из-за коньяка

Максим отказалась выступать из-за коньяка
Блогер рассказал, почему певица Максим отказалась выступать в Вологде. Блогер Антон S рассказал, что певица МакSим отменила концерт в Вологде якобы не из-за проблем со здоровьем. По его словам, артистка обиделась на организаторов, которые не выполнили ее райдер.
«У меня оказался ее райдер. Там написано, что в гостинице артистки должен всегда стоять пятилитровый элитный коньяк. В итоге МакSим заселилась в отель и не обнаружила выполненного требования, поэтому и решила уйти в отказ», — заявил блогер в соцсетях. Однако в окружении МакSим говорили о другом. По их словам, певица не смогла выступить в Вологде из-за того, что у нее закружилась голова и поднялось давление. Она находилась на грани потери сознания.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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