. Мария Белова и T-killah сообщили, что ждут ребенка. Ведущая выложила откровенные фото с животиком

Вадим Карасев

33-летняя телеведущая и блогер Мария Белова в соцсетях сообщила, что скоро станет матерью. Счастливый отец ребенка — рэпер T-killah (Александр Тарасов), за которого она вышла замуж в 2019 году.

Мария не стала много писать, а лишь отметила в публикации своего возлюбленного и тех, кто помогал с фотографиями. Снимки, к слову, получились шикарными. Белова предстала в откровенном наряде и с уже сильно выпуклым животиком.

Для большинства это стало неожиданностью, но внимательные подписчики подозревали блогершу еще задолго до этой фотосессии. "Ребеночка ждете?", "Мария, мы видим животик", — писали юзеры, хотя девушка явно пыталась скрыть свое положение.



Пару поздравили многие знаменитости: бьюти-блогер Алексей Жидковский, модель Анастасия Костенко, певица Мия Бойка, модель Алла Брулетова и многие другие. Супруг тоже лаконично ответил ей: "Не могу дождаться".

Интересно, что в 2020 году Белова выпустила фильм "Жизнь с бесплодием", в котором описала проблемы женщин с таким недугом, включая социальное давление на них. Многие считали, что девушка и сама бесплодна. Это будет ее первый ребенок, хотя она уже была замужем за ресторатором Ильей Лихтенфельдом с 2011 по 2013 год.



С Александром Тарасовым она познакомилась в 2018 году, когда рэпер просто купил свидание с ней на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей. Сейчас пара шутит об этом случае: стал бы он повышать ставки, если бы кто-то перебил цену?