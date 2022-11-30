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Матыцин заявил, что ни один член сборных команд России никуда не уехал

Матыцин заявил, что ни один член сборных команд России никуда не уехал

В рамках комплекса антикризисных мер одним из главных направлений для Минспорта стали вопросы социальной защиты атлетов и тренеров, поэтому ни один член сборных команд России никуда не уехал. Об этом министр спорта Олег Матыцин сообщил в ходе «открытого диалога» с сенаторами в Совете Федерации 30 ноября.

По словам чиновника, это касается более 600 спортсменов и порядка 500 тренеров и специалистов.

«Это, наверное, тоже показатель нашей совместной работы с Федерациями [спорта], — заявил глава ведомства. — Те социальные гарантии, которые сегодня есть для российских спортсменов, ни одна страна, поверьте мне, точно не предоставляет».

Матыцин уточнил, что эти меры поддержки заключаются в сохранении всех преференций, а также стипендий президента, которые выплачивается по итогам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.

«Сейчас они не проводятся, но мы приняли решение, что [выплаты] в этом же эквиваленте получат спортсмены по итогам спартакиад, которые сегодня проводятся», — добавил он.

Глава Минспорта подчеркнул, что любые вызовы — это время возможностей. В частности, Матыцин отметил возросшую внутри страны спортивную конкуренцию, благодаря чему, по его словам, у молодых атлетов появилась дополнительная мотивация.

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По материалам: pnp.ru

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