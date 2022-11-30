. Microsoft блокирует аккаунты Xbox за загрузку скриншотов из «эмулированных игр»

Вадим Карасев





Команда Xbox борется с эмуляторами, и игрокам, которые их используют, могут грозить серьезные санкции. Вплоть до того, что их аккаунт может быть заблокирован, о чем стало известно на днях из примера подобной блокировки.

Портал TheGamer обратил внимание на пользователя, которому временно заблокировали учетную запись Xbox Live за использование эмулятора. Точнее, блокировка была получена за загрузку в Xbox Live скриншотов и видео из «эмулированных игр». Когда пользователь получил блокировку, он обратился в службу поддержки, где ему ответили следующее:

Спасибо, что воспользовались нашей системой подачи апелляций, чтобы узнать больше о приостановке действия этой учетной записи. Учетная запись была временно заблокирована за использование эмулятора для загрузки ненадежных изображений и видео в Xbox Live.

Далее в письме пользователю напоминают о политиках Магазина Microsoft и утверждают, что использование неавторизованного программного обеспечения для загрузки контента ведет к рискам.





Таким образом, если игрок на Xbox использует эмуляторы, ему лучше отключить автоматическую загрузку скриншотов и видео в Xbox Live, чтобы избежать неприятностей. Еще лучше — использовать альтернативные учетные записи при использовании эмулятора.