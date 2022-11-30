. Мобилизованный военный снял на видео, в каких условиях живут на передовой

Вадим Карасев

Россиянин Виталий, мобилизованный в зону боевых действий, показал условия, в которых на фронте живет его подразделение.

Как утверждает солдат, в "городочке" есть все необходимое для быта подразделения: кухня, спальное помещение, электрогенератор и даже собственная баня.

По словам мобилизованного, в месте проживания его подразделения "тепло, хорошо и уютно". Практически "всё как на гражданке", подытожил он.

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Утром 21 сентября в обращении к согражданам Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава государства уточнил, что призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.



28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о выполнении указа президента о частичной мобилизации в России. Чуть раньше о прекращении частичной мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин. По данным Минобороны, в зону СВО отправилось не менее 80 тысяч из 300 тысяч мобилизованных граждан.