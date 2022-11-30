. На статуях Флорентийского собора обнаружены следы оригинальной полихромной окраски
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На статуях Флорентийского собора обнаружены следы оригинальной полихромной окраски

На статуях Флорентийского собора обнаружены следы оригинальной полихромной окраски

Реставрация мраморных рельефов на северном фасаде кафедрального собора во Флоренции выявила оригинальную полихромную краску на скульптурах Мадонны с младенцем и двух ангелов. Скульптуры датируются 1359–1360 годами и установлены в арочной нише над Порта деи Корнаккини, дверью в северной стене собора. Ранее считалось, что эти скульптуры всегда имели естественный белый цвет мрамора.

Мрамор северного фасада остро нуждался в консервации, поскольку он подвергся обширной эрозии из-за стока дождевой воды, отложений поверхностной грязи и птичьего помета. С момента начала реставрационных работ в сентябре 2021 года специалисты очистили более 900 квадратных метров мрамора. Работа выявила обширные следы краски, в том числе коричневую радужную оболочку левого глаза Марии, сине-зеленый цвет внутри ее мантии, красный снаружи ее мантии и богатый дамасский узор на одежде младенца Иисуса. Столь обширные фрагменты полихромной окраски впервые были обнаружены на скульптуре с внешней стороны стен собора. Предыдущие находки представляли собой лишь несколько мазков позолоты и светло-голубого цвета на других скульптурах.

«Впечатляющая находка разноцветных фигур на воротах Корнаккини Флорентийского собора напоминает нам, что Флоренция в конце XIV и начале XV века была очень красочным городом. В соборе также были расписные статуи с позолотой на крыльях ангелов и на одеждах. Праздник, который мы забыли и начинаем открывать заново», — сказал директор музея Дуомо Тимоти Вердон.

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По материалам: polit.ru

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