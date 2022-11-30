. Надежда Сысоева так похудела, что купальник спадывает
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Надежда Сысоева так похудела, что купальник спадывает

Надежда Сысоева так похудела, что купальник спадывает
Артистка Надежда Сысоева поделилась фото в купальнике. Уроженка Красноярска обладает точеной хрупкой фигурой. Из-за этого Надежду часто критикуют хейтеры, обвиняют в пропаганде болезненной худобы и анорексии. Актриса утверждает, что не морит себя голодом и не изнуряет диетами. Меняться в угоду посторонним людям Сысоева не собирается. Она в очередной раз примерила откровенный наряд, подчеркнувший ее фигуру. Бывшая участница шоу Comedy Woman надела белое платье с серебристой каймой по линии лифа. Особенность наряда – пикантное декольте и разрез под грудью. Надежда распустила длинные локоны и сделала макияж в коричневых оттенках. Завершающие штрихи – стильные украшения: серьги и колье.
«Сегодня на домашнем», — иронично подписала снимок телезвезда. Поклонники актрисы фильма «Хочу замуж» восхитились ее фигурой. Некоторые даже призвали Сысоеву ходить по дому обнаженной. «Изумительная! Мне нравится ваша худоба», «Вам нагота идет, сбросьте всё на пол», «Дома нужно голой ходить, Надюля», «Божественно красива!», «На домашнем задании или на домашнем аресте?», «Очень худенькая! Тебе нужно ходить голой!», «Смотрел и смотрел бы, не отрывая глаз!» — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес Сысоева Надежда
По материалам: z-aya

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