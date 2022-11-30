. Надежде Ангарской предсказали беременность

Актриса Надежда Ангарская призналась, что смеялась над словами ведуньи. Артистка вскоре станет мамой во второй раз. Это стало для нее сюрпризом. Звезда Comedy Woman вспомнила, что за несколько месяцев до того, как она поняла, что беременна, ее об этом предупредили. Недавно Ангарская появилась на премьере фильма. Публика заметила, что под свободным платьем артистка прячет округлившийся живот. Надежда подтвердила, что беременна. «Да, это правда, я снова стану мамой», — сказала она. Позже артистка раскрыла, что и не думала о рождении второго ребенка. На приеме у специалиста она была в шоке. «Прихожу к врачу, спрашиваю: «А сколько у меня так недель?» Она такая: «Видимо, мы за них будем считать. Шестнадцать, Надя», — вспоминает юмористка.Как оказалось, в начале 2022 года ей предсказали это событие. «Я планировала, конечно, но не в 40. Все началось в январе. Я была на одной передаче, где встретилась с астрологом, которая мне сказала: «Такая сильная Венера у тебя, ты родишь в следующем году». Я думаю: «Нет, стопудово нет». В августе прихожу к своему врачу и все, две полосочки», — признается она в программе «Звезды сошлись» канала НТВ. Сейчас звезда относится к себе с осторожностью: следит за питанием и отказалась от спорта. К слову, во время первой беременности Надежда была активно и ездила в путешествия. Так, однажды она отправилась во Францию, где попала в неловкую ситуацию. «Мы с подружкой решили поехать в Париж, а то потом рожу — никогда не поедем. У нас была мечта. Июнь. Стоит передо мной касса. Я стою с батоном и молоком. Понятно же, что я беременная. Передо мной стоит арабка. Маленькая, худенькая, живот, как шарик надули. Она мне пытается объяснить на ломанном английском, что это касса для беременных. Я говорю: «Ай ноу». И так было обидно», — грустит Ангарская.