. Настасья Самбурская прибрела себе особняк

Актриса Настасья Самбурская шокировала новостью о приобретении элитного жилья. Артистка провела рум-тур по своему новому жилищу. 29 ноября актриса Настасья Самбурская удивила своих поклонников внезапной новостью. 35-летняя брюнетка сообщила в социальных сетях, что купила себе дом. Да не простой, а шикарный! «Я вам не рассказывала, но у меня произошло событие очень важное — я купила дом. И я наконец в него переезжаю, — поделилась звезда сериалов. — Извините, я волнуюсь, потому что это такая серьезная покупка…»Настасья провела небольшую экскурсию по своим новым хоромам, и фанаты увидели, что это шикарный особняк, который не по карману большинству российских актрис. Лепнина, обилие картин, дорогие шторы и покрывала, гардеробная мечты, зеркала в позолоченных рамах и как финал — туалет с развешенными на стенах театральными масками. Пока одни поклонники Самбурской поздравляют ее с покупкой в комментариях, другие подозревают, что актриса лукавит и просто пришла в чужой дом. Причем показателем неправдоподобности происходящего пользователи Сети называют не дороговизну, а излишнюю помпезность жилища. Мол, актриса обустроила бы свой настоящий дом со вкусом, а не устраивала бы этот пафосный китч.